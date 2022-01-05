عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب نشرة توضح إجراءات تقييم أداء موظفي الوزارة غير العاملين في الهيئة التعليمية للعام الميلادي 2021 والعاملين في الهيئة التعليمية للعام الدراسي 2022/2021.



وقال د.اليعقوب في نشرته التي تلقت «الأنباء» نسخة منها، إنه في ضوء تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية والتعميم المشار إليها بعاليه يرجى مراعاة ما يلي:



1- التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.



2- يجب اعتماد عامل تقييم الأداء - مسلسل (رقم 1 مكررا) مدى الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف بدلا من عامل تقييم الأداء مسلسل (رقم 1) مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم وذلك عند تقييم أداء الموظفين عن سنة التقييم لغير العاملين في الهيئة التعليمية للعام الميلادي 2021 والعاملين بالهيئة التعليمية للعام الدراسي 2022/2021 فقط مع الاستمرار في تطبيق القواعد والأحكام والإجراءات وعوامل تقييم الأداء الأخرى وفقا للمقرر قانونا.



3- موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقييم الكفاءة للعاملين التابعة لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقييم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية (عوامل ودرجات تقييم الموظف + النتيجة) النهائية معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم الإدارة.



4- مراعاة عدم إرسال نماذج تقييم كفاءة مكتوبة بخط اليد حيث سيتم إعادتها الى مركز العمل.



5- سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد مع النماذج المطلوبة لكل مركز عمل على حدة وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.



6 - إدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف تفريغ خاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم، وذلك بعد التأكد من اعتماد إجازات العاملين (طبية، دورية، طارئة) بقسم الإجازات والدوام بحسب مركز عمل، وذلك ليتمكن المخول بالتقييم من تقييم الموظفين التابعين له بالنظام المتكامل.



7 - موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة وذلك لإجراء اللازم بشأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقا بقرارات ندبهم.



8- عمل كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا 100 يوم عمل.



9- التقرير الاعتباري - تقرير العام السابق هو الاعتداد بآخر تقييم أداء نهائي للموظف إذا قلت المدد الفعلية لمزاولته عن 100 يوم عمل وفق المادة الرابعة من القرار رقم (2006/36) المشار إليه أعلاه.



10- في حال تقييم كفاءة موظف بدرجة ضعيف تذكر أسباب التقييم في النموذج النهائي للتقييم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري إجراء اللازم.



كما لفت جميع قطاعات الوزارة المختلفة الى إرسال نماذج تقييم الكفاءة لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري النماذج الخاصة بكل من الحالات التالية:



- الموظفين الحاصلين على تقييم كفاءة بدرجة ضعيف.



- حالات الاختلاف بالرأي بين الرئيس المباشر والذي يليه.



- حالات عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر.



- الموظفين المنتدبين خارج الوزارة.