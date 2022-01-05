أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الاربعاء تعميما يشترط حضور العامل شخصيا الى ادارات العمل بعد استيفاء طلبات المخالصة والتأكد من استلامه لمستحقاته المالية.



وقالت المتحدث الرسمي مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة أسيل المزيد في تصريح صحفي انه سيتم استقبال طلبات العامل حضوريا بعد التأكد من المخالصة وتقديم ما يفيد رغبته بالالغاء والتحويل أو الالغاء النهائي بداعي السفر.



وبينت المزيد ان إدارات العمل المختصة ستقوم بالتدقيق على المخالصة طبقا للاجراءات المتبعة مشيرة الى إلغاء كل ما يخالف أحكام التعميم الصادر عن الهيئة اليوم بهذا الشأن.