عادل الشنان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اطلاق حملة «من مكانك» التعريفية بخدماتها الإلكترونية المقدمة عبر التطبيق الحكومي الموحد «سهل» ومن خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة «Pahw.gov.kw»، وبذلك تعتبر «السكنية» من أولى الجهات الحكومية التي تقوم بمثل هذه الحملة.



وتأتي هذه الحملة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأكيدا على استمرارية تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الالكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية الى الرقمية، سواء على مستوى الخدمات المقدمة من تطبيق «سهل» الذي بات يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين أو عبر الموقع الالكتروني، موجهة الدعوة للمواطنين ممن لديهم ملف اسكاني في المؤسسة الى التسجيل في التطبيق للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله.



وتشمل الخدمات المتاحة من قبل السكنية في التطبيق الحكومي «سهل» حتى الآن: طلب توثيق قسائم مع سداد، طلب توثيق بيوت مع سداد، طلب اعادة قيد ملف إسكاني ملغى، طلب ايصال تيار كهربائي، طلب تجديد كتب البلدية و«العدل»، طلب فتح ملف اسكاني بدون او مع بدل الايجار، وطلب فروقات صرف بدل الايجار، وشهادة لمن يهمه الامر، وطلب توثيق بيت حكومي مع الرهن، وطلب توثيق قسائم مع الرهن.



كما بدأت المؤسسة بوضع جناح خاص في مبناها للاجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص الخدمات الالكترونية، وسيتم خلال الفترة المقبلة توفير جناح في بعض المجمعات التجارية لتعريف المواطنين بالخدمات وطرق التقديم من خلال تواجد فريق من المؤسسة.