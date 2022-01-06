سالم العلي: نعتز بما حققته «الأنباء» في مسيرتها المشرقة

ناصر المحمد: نثمّن ما تقومون به في «الأنباء» لنشر الوعي الفكري

صباح الخالد: رسالة «الأنباء» تتسم بالموضوعية والمهنية

مبارك الفيصل: نتمنى مواصلة دورها في إثراء الساحة الإعلامية

أحمد الناصر: «الأنباء» نهج ملتزم للارتقاء بالصحافة والإعلام الهادف

يوسف غنيم

تحتفل «الأنباء» بعيدها السنوي في الخامس من يناير من كل عام، وتقديرا لدورها الإعلامي البناء والمتميز بوطنيته، فقد شارك قراء «الأنباء» ومحبوها أسرة «الأنباء» فرحة عيدها الـ46، حيث تقدموا يأطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، مشيرين إلى مسيرتها الحافلة بالعطاء منذ تأسيسها وانطلاقتها الأولى على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله، حيث قدمت «الأنباء» كل ما من شأنه ترسيخ حرية الكلمة وقوة الموقف، وكانت ومازالت صوت المواطن الصادح بالحق والمدافعة عن مصالح الكويت والكويتيين في جميع الظروف والأحوال بنهجها الملتزم وطرحها الوطني المتزن وتناولها الموضوعي للقضايا والأحداث على صفحاتها بشكل مهني قائم على الحيادية والمصداقية، وفيما يلي بعض من تهاني محبي «الأنباء»:



في البداية، تقدم سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ببرقية تهنئة الى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحريـر جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



بمناسبة ذكرى صدور جريدتكم الغراء، يسرنا ان نهدي إليكم وأسرة التحرير وجميع العاملين أخلص تهانينا وأطيب تمنياتنا لصحيفتكم المتميزة بدوام التقدم والازدهار.



وإننا اذ نعتز بما تميزت به جريدتكم وما حققته في مسيرتها المشرقة من انجازات ومواقف وطنية مخلصة، كما حرصت على ادائها المميز في الدور الوطني، فإننا نشيد بهذا الصرح الاعلامي المبدع، متمنين ان تواصل جريدتكم الغراء دورها الريادي في الجو الديموقراطي الذي تنعم به صحافتنا الحرة، وان تكون على الدوام نبراسا للرأي الحر.



وكل عام وأنتم بخير.





نشر الوعي



كذلك، بارك سمو الشيخ ناصر المحمد لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 برسالة جاء فيها:



الأخ الكريم يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،



يسرنا ان نبعث لكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء».



واذ نهنئكم بهذه المناسبة الطيبة، فإنه يسعدنا ان نثمن جهودكم المخلصة التي تقومون بها والإخوة في الجريدة من اجل نشر الوعي الفكري والثقافي بين ابناء وطننا الحبيب، مشيدين بالدور البارز الذي أسهمت به جريدتكم الموقرة لإرساء مفاهيم الحرية والديموقراطية والتأكيد على معاني الانتماء والولاء، آملين لكم مزيدا من التقدم والنجاح وان تتواصل عطاءاتكم الصادقة لدعم المسيرة الاعلامية والصحافية ببلدنا العزيز.



خالص تحياتنا وتقديرنا، متمنين لكم وللإخوة في الجريدة دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والرفاه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.



مع أطيب التمنيات.



موضوعية ومهنية



كما تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتهنئة برسالة وجهها الى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ الكريم يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،



يسرنا ان نتوجه اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الـ 46 لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



كما يطيب لنا في هذه المناسبة ان نشيد بدور جريدتكم في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع، وبرسالتها الإعلامية التي تتسم بالموضوعية والمهنية ومتابعة الأخبار التي تهم الوطن والمواطنين، متمنين لكم ولأسرة الجريدة النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرتكم وتحقيق المزيد من الإنجازات في خدمة بلدنا الحبيب.



خالـــص تحياتنــــا وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.



مع صادق الود وأسمى التمنيات.



نهج ملتزم



كمـــا بعــث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد برسالة تهنئة جاء فيها:



الأخ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإطلالة جريدة «الأنباء» وقيام هذا المعلم الصحافي المميز، أن أتقدم لشخصكم الكريم ولجميع العاملين بجريدتكم الغراء بأطيب التهاني والتبريكات، مشيدا بالنهج الملتزم الذي انتهجتموه سبيلا للارتقاء بالصحافة الوطنية والإعلام الهادف، داعيا المولى عز وجل ان يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم لما فيه رفعة الوطن وعزة أهله الكرام في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسيدي سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



الحركة الثقافية



بدوره، بارك رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ يوسف خالد يوسف المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



بمناسبة ذكرى صدور العدد الاول من صحيفة «الأنباء» الغراء، يطيب لنا أن نبعث لكم والإخوة العاملين بأجزل التهاني والتبريكات، معربين عن بالغ تقديرنا لدعم جريدتكم الموقرة الحركة الثقافية ببلدنا العزيز.



وإذ نشيد بمسيرة «الأنباء» الصحافية، فإننا نتمنى لكم المزيد من التوفيق والسداد، وان تواصل دورها في إثراء وتنامي الساحة الإعلامية بالبلاد، سائلين المولى سبحانه ان يوفقنا جميعا لخدمة وطننا الغالي في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أميرالبلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما ذخرا للبلاد.



مع أطيب التمنيات.



موضوعية ومصداقية



كما شارك رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل أسرة «الأنباء» فرحتهم بعيدها الـ 46 برسالة جاء فيها:



الأخ الكريم/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسعدنا أن نبعث اليكم بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء.



ويطيب لنا بهذه المناسبة السعيدة ان نعرب لكم عن تقديرنا لجهود جريدتكم التي حرصت خلال مسيرتها الاعلامية المتميزة على نشر الفكر الراقي والوعي الثقافي، وطرح مختلف الموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين بموضوعية ومصداقية.



خالــــص تهانينـــا، وتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية، ولكويتنا الغالية دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله ورعاهم.



تألق ونجاح



كذلك بارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتــب الوزير صـــــلاح السيـــــف لـ «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



الأخ/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي ان اتقدم اليكم ولكافة العاملين في صحيفتكم الغراء بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السنوية لإطلالة جريدة «الأنباء» والتي اثبتت منذ انطلاقها تميزها في تغطية ونقل الاحداث على الساحة الكويتية بكل مهنية ومصداقية، ولم يكن هذا ليتم لولا توفيق الله عزّ وجلّ ثم جهودكم التي رافقت مسيرتكم الصحافية، متمنيا لكم ولصحيفة «الأنباء» دوام التألق والنجاح في القادم من الإصدارات لما فيه خير المسيرة الاعلامية المسؤولة، رفعة لوطننا الغالي وعزته ونمائه.



واجهة مشرفة



ومن جانبه، تقدم قنصل عام الكويت في شنغهاي مشعل الشمالي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ العزيز/ يوسف خـــالد المـــرزوق المحترم



رئيس تحرير - جريدة «الأنباء»



تحية ملؤها التقدير والاحترام،،،



يسرني وجريدة «الأنباء» تحتفل بعامها السادس والأربعين منذ اصدارها الأول، ان اتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة تحرير الصحيفة الغراء، بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأخلص الأمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح.



«الأنباء» كانت ومازالت رمزا اعلاميا صادقا، واعيا، وواجهة مشرفة للصحافة الكويتيـــة بصورتيهــا التقليدية والإلكترونية، واستطاعـــت بدقتهـــا ومصداقيتها ان تحوز ثقة متابعيها من داخل الكويت وخارجها.



فلكم مني اطيب الاماني وأسمى التهاني، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية ولجريدة «الأنباء» ولأسرة تحريرها كل تقدم وازدهار ونجاح.



وشارك الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر أسرة «الأنباء» فرحة العيد الـ 46 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،،



تحية طيبة وبعد،،



يسرني وأنتم تحتفلون بالذكرى السادسة والأربعين لصدور العدد الأول من جريدة «الأنباء» الغراء، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة الغالية، التي باتت إحدى العلامات البارزة والمتميزة في مسيرة الإعلام الكويتي.



لقد أرست «الأنباء» على مدار هذه السنوات الطويلة أسسا راسخة لتجربة إعلامية فريدة، كانت الموضوعية ولاتزال هي المنطلق الأول لسياستها التحريرية، وهو ما أكسبها احترام وتقدير القراء على اختلاف توجهاتهم.



تمنياتي لكم ولكافة العاملين في «الأنباء» بالمزيد من النجاح والتوفيق في أداء مهامكم، والاستمرار في تدعيم التواجد الفاعل والمؤثر للجريدة على الساحة الصحافية والإعلامية الوطنية.



نهج ثابت



كما هنأت مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة البترول الوطنية الكويتية خلود المطيري «الأنباء» في عيدها بكتاب جاء فيه:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس التحرير،،



جريدة «الأنباء»،،



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس «الأنباء» أن أتقدم إليكم شخصيا، ومن خلالكم إلى طاقم تحرير الجريدة والعاملين في مختلف أقسامها، بخالص التهاني والتبريكات، مقرونة بوافر الاحترام والتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلونها، كي تظل «الأنباء» محافظة على نهجها الثابت في خدمة قضايا الوطن والمواطن بمنتهى الحيادية والاحترافية.



لقد كان العام 1976 عاما متميزا، إذ شكلت بداياته نقطة انطلاق «الأنباء» لتنضم بقوة وثبات كرافد جديد لصحافتنا الوطنية، حيث أضافت إليها منذ ذلك الحين تفردا وتألقا على طريق تحقيق رفعة وطننا الحبيب، والتعبير عن تطلعات وآمال أبنائه.



أكرر التهنئة لكم جميعا، داعية المولى القدير أن يسدد خطاكم على طريق الخير والتقدم والنماء، وأن يكلل جهودكم بالنجاح الدائم.



كما بارك نائب أول رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده عادل اليوسفي لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



نبعث إليكم بأصدق آيات التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جريدة «الأنباء» متمنين لكم ولأسرة الجريدة التوفيق والسداد في مسيرتكم الإعلامية.



ويسعدنا أيضا أن نعرب لكم عن خالص تقديرنا لجهودكم المشهودة في تعزيز العمل الصحافي ونشر الوعي بين أبناء المجتمع، متمنين للجريدة المزيد من النجاح ولكويتنا الغاليــــة دوام الرفعــة والازدهار.



الإعلام الحر



كذلك بارك المديـــر العام لمعهـــد الدراســـات المصرفيـة أ.د. يعقــوب الرفاعــــي لـ «الأنباء» في عيدها برسالة جاء فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية وطيبة وبعد،،،



يسرني وأسرة معهد الدراسات المصرفية، أن نُهنئكم وكافة العاملين بالجريدة بمناسبة العيد السادس والأربعين لإصدار جريدة «الأنباء» الغراء.



لقد كانت ولا تزال جريدة «الأنباء» العريقة أحد أهم رواد الإعلام الحر في دولة الكويت، حيث عمل القائمون عليها طوال العقود السابقة على مواكبة التطور والأحداث السريعة في عالم الإعلام، فحافظت على مكانتها في صدارة الصحف الكويتية اليومية، حتى أصبحت الجريدة صرحا إعلاميا يتمتع بمسيرة عطاء حافلة بالانجازات التي نفتخر ونعتز بها.



وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل جهودكم وجهود العاملين بالجريدة، التي لطالما كانت محل إعجابنا وتقديرنا.



وإذ نكرر تهنئتنا القلبية لكم شخصيا، ولجميع العاملين بجريدة «الأنباء»، لندعو الله تعالى لكم جميعا بدوام التوفيق والسداد، ولوطننا العزيز دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

ورود سمو الشيخ ناصر المحمد زينت الأنباء في عيدها بوكيه ورود من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي في عيد الأنباء (فريال حماد)