علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا بوحدة تنظيم التأمين، محمد العتيبي، قرارا في شأن تنظيم آلية استقبال الشكاوى والبت في مواضيعها، حيث دشن نظاما فرعيا ضمن منظومة «آيروسوفت» لتلقي الشكاوى، وأوضح 8 حالات لا يتم النظر في الشكاوى المقدمة إذا ارتبطت بأي منها.



وقضى القرار بأن تحدد شركات التأمين شخصا مسؤولا لتولي المهام الخاصة بالتعامل مع مشاكل العملاء، والإشراف على تنفيذ القرار، بينما ألزم الشركات بإعداد دليل إجراءات مكتوبة للتعامل مع شكاوى العملاء في موعد غايته نهاية مارس المقبل.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 1 لسنة 2022 فقد قضى في مادته الثانية بأن ينشأ لدى الوحدة نظاما إلكترونيا فرعيا ضمن منظومة «آيروسوفت» يختص بتنظيم آلية تقديم الشكاوى من قبل ذوي المصلحة ضد المرخص لهم من قبل الوحدة، ومتابعتها وتبادل المعلومات في شأنها والبت فيها، على أن يكون لكل شكوى سجلها الخاص يرمز إليه برقم الشكوى.



وأجاز القرار للشاكي تقديم شكوى ضد المرخص لهم من الوحدة سواء عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو ممثلا قانونيا لشخص طبيعي أو اعتباري، وذلك من خلال بوابة «آيروسوفت» التي يمكن الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني للوحدة والدخول إليها بخاصية المصادقة من خلال تطبيق هويتي مع إرفاق كافة المستندات الجالة على موضوع الشكوى إن وجدت.



وجاء في القرار «على الجهة المشكو في حقها من خلال (آيروسوفت) متابعة قائمة الشكاوى المقدمة ضدها بشكل دوري ومتابعة حالة كل شكوى على حدة ومناقشة مقدمها وطلب المستندات اللازمة وإجراء اللازم في حقها والبت النهائي في موضوعها وذلك في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ تقديمها على أن يوضح الإجراء أو البت فيما إذا ما شمل تصويب ومعالجة ما ورد بالشكوى أو اطمئنان الجهة لسلامة الإجراء المتبع للواقعة».



وذكر القرار أنه في حال عدم رضا الشاكي على ردود أو إجراءات الجهة المشكو في حقها فيجوز له تصعيد الشكوى للوحدة من خلال البوابة بعد انقضاء 14 يوما من تاريخ تقديم الشكوى وخلال مدة أقصاها 60 يوما وذلك للنظر في مدى سلامة الإجراءات المتخذة من جانب هذه الجهة من عدمه، كما يجوز للجهة المشكو في حقها تصعيد الشكوى بعد انقضاء وخلال ذات المدتين المذكورتين.



وأعطى القرار لوحدة التأمين صلاحية فرض غرامة عدم التزام على الجهة المشكو في حقها بـ 100 دينار يتم توريدها للوحدة خلال 60 يوما من نهاية السنة المالية للجهة المشكو في حقها وذلك عن كل شكوى تم تصعيدها وثبت للوحدة تقصير أو عدم التزام الجهة بالمسؤوليات المنوطة بها.



وحدد القرار 8 حالات لن يتم النظر في الشكاوى التي تأتي في إطارها وهي كالتالي:



1- المعروضة أمام القضاء أو التي تم تحويلها إلى النيابة.



2- المرفوعة ضد الجهات غير الخاضعة لرقابة الوحدة.



3- الشكاوى الكيدية أو التي ليس لها مضمون محدد.



4- مبالغ الاسترداد ما بين الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة.



5- شكاوى موظفي الجهات الخاضعة ضد رؤسائهم.



6- الشكاوى التي سبق للشاكي تقديمها ما لم تتضمن أمورا جديدة ويمكن بحثها.



7- الشكاوى التي لا تستوفي المرفقات والمستندات الدالة على الشكوى.



8- الشكاوى التي لا تستوفي المرفقات والمستندات الدالة على الصفة القانونية لمقدم الشكوى.

100 مرشح للتوظيف من أصل 2069 متقدماً

في إطار إحكام الشفافية بعمليات التوظيف في وحدة التأمين، تقدم للوحدة في إعلان توظيفها 2069 شخصا من بينهم 1237 من الذكور و832 من الإناث، تأهل للاختبار منهم جميعا نحو 963 شخصا، ووصل منهم 440 شخصا إلى المقابلة، فيما رشح للتوظيف 100 فقط من بينهم 47 ذكورا، و53 إناثا.