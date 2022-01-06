هل للفلوريد في معجون الأسنان أضرار على الصحة؟

لتحتوي معظم معاجين الأسنان على مادة الفلوريد، وذلك راجع لفعالية المادة ضد تسوس الأسنان.

ومع ذلك يعتقد بعض المشككين أن للفلوريد مخاطر كبيرة، ويمكن أن يتسبب في بعض الأمراض، فما صحة ذلك؟



تعد إضافة مادة الفلوريد إلى معاجين الأسنان الاستخدام الأشهر لهذه المادة، ويعمل الفلوريد على تقوية طبقة المينا في الأسنان، ويحل محل المعادن التي يتم فقدانها عند بداية حدوث التسوس.

ولكن بداية ما الفلوريد؟ هو مركب كيميائي نادرا ما يتواجد في شكله النقي، ولكنه يتحد فورا مع مواد كيميائية أخرى.

ينتج عن هذا مركبات مختلفة، بما في ذلك فلوريد الصوديوم. ويلعب الفلوريد دورا مركزيا في بناء العظام والأسنان والحفاظ عليها بحسب موقع «ماي لايف» الألماني، والذي يعنى بالصحة العامة. فهل يؤذي الفلوريد الأسنان؟ لا، العكس هو الصحيح.

بحسب شتيفان تسيمر، طبيب الأسنان المتخصص في الصحة العامة: «الفلوريد هو العامل الرئيسي في منع تسوس الأسنان». ويتابع «تسيمر» قائلا: هناك 300 دراسة سريرية دولية على معاجين الأسنان بالفلورايد وحدها، والتي من شأنها أن تثبت فعاليته.

ويوضح «تسيمر» أن تنظيف الأسنان مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتوي على الفلوريد مقارنة بالكريم الخالي من الفلوريد يمنع تسوس الأسنان بنسبة تزيد على 30%.

ويحذر بعض الخبراء من الخلط بين الفلوريد والفلور، وهي مادة سامة للإنسان. تتشابه كلمات الفلوريد مع الفلور، لكن هناك اختلافات كيماوية في التركيب. فالفلوريدات هي مركبات الفلور، فمعالجتها كيميائيا تقلل من سمية الفلور، كما توضح الرابطة الوطنية لأطباء الأسنان في ألمانيا.

فارتباط مادة الفلوريد بمادة الفلور، جعل من البعض يشكك في جدواه، ويحذر من مخاطره، في حين نادى البعض بالاعتماد على الطبيعة والطعام الصحي للتزود بالفلوريد. بيد أن هذا غير صحيح بحسب المعهد الفيدرالي لتقييم المخاطر في ألمانيا.

عن «دويتشه فيله»