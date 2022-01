The Hating Game



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حيث تعقد «لوسي» العزم على تحقيق النجاح في حياتها المهنية مع الحفاظ على سمعتها، فتجد نفسها في صدام مع عدو بارد يدعى جوشوا، وتزداد الأمور صعوبة حينما تكتشف انجذابها الشديد له.



الفيلم من إخراج: بيتر هتشينغز، وبطولة: لوسي هيل، أوستن ستويل، كوربن بيرنسن، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس.



Scream



في هذا الجزء الخامس من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Scream»، تعود امرأة إلى مسقط رأسها في محاولة لمعرفة هوية شخص غامض، ارتكب العديد من الجرائم المروعة.



الفيلم من إخراج كل من: مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، وبطولة: كورتني كوكس، نيف كامبل، ديفيد أركيت، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 13 الجاري.



See for Me



تستعين «صوفي» الفاقدة للبصر بتطبيق ذكي يتقدم خلاله المتطوعون بمساعدة فاقدي البصر، وحينما يهجم مجموعة من اللصوص عليها في قصر منعزل، يصبح أمل «صوفي» الوحيد هي «كيلي» والتي ستساعدها عبر التطبيق على الدفاع عن نفسها.



الفيلم من إخراج: راندال أوكيتا، وبطولة: سكايلر دافنبورت، كيم كوتس، جيسيكا باركر كينيدي، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 13 الجاري.