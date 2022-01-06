يأخذنا فيلم «Jungle Cruise» في جولة أمازونية رائعة، ويعود الفضل في جزء كبير من ذلك إلى الثنائي البطل المميز، حيث يجمع بين دواين جونسون وإيميلي بلانت على الشاشة انسجام مذهل، ويساعدان كليهما في جعل هذه الرحلة إلى غابات الأمازون في زمن قديم.



إن «Jungle Cruise» هو أول فيلم أكشن ومغامرة مبني على جولة ترفيهية في منتزه ديزني بعد سلسلة «قراصنة الكاريبي»، وقد يتعثر الفيلم قليلا خلال ذروته، حيث يضاعف من اللقطات المولدة بالحاسب (CGI) لدرجة يبدأ فيها الفيلم بفقدان بعض من سحره وحيويته، ولكن هذه مشكلة صغيرة في المخطط الكبير لهذا العمل الممتع والمتجدد.



يتمتع كل من «جونسون» و«بلانت» بانسجام مذهل، ولديهما القدرة على التشاحن والقتال معاً وفي نفس الوقت يحافظان على الارتباط والتناغم مع بعضهما البعض.



لم يكن الفيلم بحاجة إلى الرومانسية اللطيفة المعروضة فيه، لكن المخرج غوميه كوليت سيرا يجعلها ناجحة، ويكسب كل من نجمي الفيلم الأساسيين قلوبنا في كل لحظة يظهران فيها على الشاشة، كما أن جونسون قادر على التمتع بكاريزما مميزة في أي لحظة يريد، لدرجة أنك تنسى أنه ذلك الرجل ذو البنية الجسدية القوية، وقد تنسون أنه «ذا روك» نجم المصارعة السابق، بالطبع سيذكرنا السيناريو بهذا بين حين لآخر، لكن شخصيته، بدور «فرانك» الماكر، ساحرة للغاية، حتى عندما يحاول تنفيذ خدعة ذكية، وبلانت أيضا تبدو مستمتعة للغاية هنا، حيث تلعب دور عالمة النبات البطولية والعنيدة «د.ليلي هوتون»، وتجسد البراعة الأكاديمية كما لو أنها في فيلم «Indiana Johnes»، وتنجح أحيانا بفضل ذكائها وأحيانا أخرى بفضل الحظ الخالص، وهناك عنصر كرتوني بالأكشن الذي يميز العمل يعيدنا إلى المسلسلات القديمة من الثلاثينيات، وبدورها إلى «Indiana Jones» المذكور آنفا.



سيكتشف محبو رحلة «Jungle Cruise» الفعلية مجموعة من المفاجآت الخفية الرائعة، وأبرزها ولع «فرانك» بالقوافي، ويؤدي جونسون ذلك بنجاح، وما إن تعثر «ليلي» وشقيقها الأنيق ماكغريفو (جاك وايتهول المضحك جدا) على «فرانك»، ونلتقي لفترة وجيزة بالممثل بول جياماتي ذي الصوت العالي، ينطلق الفيلم نحو الجوانب الممنوعة في الأمازون، وعلى مدار رحلتهم، نكتشف أن هذا الفيلم ذو الميزانية الضخمة يخبئ شرارة خفية ويحمل تأثيرا كبيرا.



الأشرار في الفيلم هم الأرستقراطي الألماني الذي يمثله «جيسي بليمونز» والميت الحي الغازي الذي يلعب دوره «إدغار راميريز» والذي يشكل جزءا كبيرا من صورته الـ (CGI)، إن «بيلمونز» غريب حقا، وفي أي سيناريو آخر كان سيخطف الأضواء، لكن الضوء البارز بالقصة والنجوم الأكثر إمتاعا هما جونسون وبلانت ووايتهول، ويكون الفيلم في أقوى حالاته عندما يكون «آل هاوتون» أو «فرانك» هناك، أو ثلاثتهم معا.