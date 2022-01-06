القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي في جلسة البرلمان على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة.



وتنص المادة (4) على ان ينشأ المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى والوزيرين المعنيين بشؤون التخطيط والتعاون الدولي وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشؤون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.



كما نصت المادة (5) على ان يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون، ‌برسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه، وإقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة. وتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، واقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.



فيما نصت المادة (6) على ان يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها.



كما وافق المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في «معهد بحوث القطن» التابع لمركز البحوث الزراعية. جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة بشأن مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في «معهد بحوث القطن» التابع لمركز البحوث الزراعية.



وقال النائب هشام الحصري، ان مشروع القانون المعروض جاء ليتوافق مع رؤية مصر وآليات الإصلاح الإداري للمؤسسات والقطاعات الحكومية بما يسهم في خلق جهاز إداري كفء وفعال لديه القدرة على المواءمة مع المتغيرات وتعظيم إدارة الموارد والأصول المملوكة للدولة وتقديم خدمات عالية الجودة وفقا للنظم الحديثة.