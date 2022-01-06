القاهرة - هالة عمران



قال د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أعدت وثيقة مهمة جدا، بشأن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث قام المجلس ممثلا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وعدد من الخبراء، بإعداد التصور الخاص بالوثيقة لكل الوزارات، مشددا على ضرورة الاهتمام بمراجعة هذه الوثيقة، خاصة في القطاعات التي تهم كل وزارة، تمهيدا للاجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص، بهدف إعلان ملامح هذه الوثيقة المهمة قريبا. جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، امس الاجتماع الأسبوعي للمجلس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة إلى أبناء مصر من الأقباط داخلها وخارجها، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد مثل هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.



وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، والذي تم خلاله استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021، وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، إلى جانب خطة الحكومة لزيادة حجم الصادرات، وكذا الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة، بما يسهم في تعميق المنتج المحلى.



وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول أيضا رؤية الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص، ومشاركته في كافة جهود التنمية التي تتم على أرض مصر، منوها إلى أن إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، أظهرت تحقيق الصادرات غير البترولية زيادة بنسبة 27%، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الاقتصاد المصري.



من ناحية أخرى، شهد مدبولي امس، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، بشأن تنفيذ مشروع ميكنة الدورة التشريعية.



ويأتي التوقيع على بروتوكول التعاون في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحديث والتطوير والتحول الرقمي الذي ترعاه القيادة السياسية، واتساقا مع أهداف المشروع القومي للتكنولوجيا الذي أعلنه الرئيس السيسي، وتماشيا مع الاهتمام الخاص الذي توليه وزارة العدل لتطوير وتحديث منظومة العمل القضائية، واستراتيجية وزارة الاتصالات لتحقيق الانطلاقة المنشودة في هذا المجال في إطار الخطة القومية للاتصالات والمعلومات، والتي تضمنت أحد محاورها تطوير وميكنة دورات الأعمال، وهو الأمر الذي توليه القيادة السياسية الاهتمام البالغ نظرا لارتباطه وتأثيره الوثيق علي المواطن المصري.