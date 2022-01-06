تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ ادارة بحث وتحري الجهراء من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات ومن ثم الاستيلاء على بعض من قطع غيارها قبل أن يتم بيع المركبات المسروقة باعتبارها سكرابا تمهيدا لكبسها.



وقال مصدر أمني ان معلومات وصلت الى رجال مباحث تيماء بشأن وافد سوري يقوم بسرقة المركبات، ليتم ضبطه وبمواجهته بالتحريات اعترف وارشد عن بقية التشكيل وهم بدون ومصريين.

ولفت المصدر إلى أن رجال المباحث واجهوا المتهمين بعدة قضايا سرقات لمركبات في مختلف المحافظات، حيث اعترفوا بأنهم سرقوا العديد من المركبات من امام المنازل ثم تفكيكها وبيعها اجزاء او كبسها.

كما اعترف كل منهم بدوره في السرقة بالاضافة الى ارشادهم لرجال المباحث عن مكان وجود عدد من المركبات المسروقة تم التخلص منها بإلقائها في المناطق الصحراوية او في ساحات ترابية.

واكد المصدر أن المتهمين قالوا إنهم كانوا يسرقون السيارات من اجل استخدام محتوياتها في سرقات اخرى، لافتا الى ان رجال المباحث لايزالون يبحثون عن مركبات مفقودة تمهيدا لإحالة المتهمين الى جهات الاختصاص.