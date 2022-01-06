لقى مواطن مصري مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم 11 سيارة ملاكي ونقل وأجرة بنفق الدائري الأوسطي أسفل محور الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وانتقلت سيارات إسعاف إلى المكان وتم نقل المتوفى والمصابون إلى المستشفى، فيما قامت سيارتا إطفاء بإخماد الحريق الناتج عن تصادم السيارات بالمكان.



وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بنفق الأوسطي تقاطع محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين اصطدام 11 سيارة وهي «سيارتا نقل ثقيل و7 سيارات ملاكي وسيارتا ميكروباص»، نتيجة للسرعة الزائدة من تريلا.



كما نتج عن الحادث اشتعال النيران في 4 سيارات وتمت عملية الإخماد، وقامت الادارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.



كما قامت الأجهزة المعنية برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتمكن رجال المباحث بالقاهرة من القبض على السائق المتسبب في الحادث، ويدعى «ياسر.ع» سائق من المنصورة، للتحقيق معه في الواقعة وكشف ملابساتها.