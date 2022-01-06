قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وبحسب المصادر، فقد أظهرت البيانات أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.4 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2021.



وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 7.1 ملايين برميل كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.4 ملايين برميل، وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقدر التعاون مع السعودية والإمارات وأوبك+ لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة.



ورحب البيت الأبيض في بيان بقرار أوپيك+ بزيادة إنتاج النفط الذي يساعد في التعافي الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أنه لاحظ زيادة في تلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال الأسابيع الماضية.



وانتهى الاجتماع الرابع والعشرون لمجموعة أوپيك+ يوم الثلاثاء الماضي، وجرى فيه الاتفاق على إبقاء سياسة الإنتاج دون تغيير، أي أن الأعضاء سيلتزمون بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل.