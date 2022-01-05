أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء استمرار استقبال المراجعين إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية بعد تأكد إصابة عدد من موظفيها بفيروس "كورونا".



وأوضحت الوزارة في بيان أنها تضع صحة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات وأن الخدمات الالكترونية المقدمة للمراجعين ستسهل عمليه إنهاء طلباتهم دون الحاجة للحضور شخصيا.



وذكرت أن خدمات "التجارة" تتميز بتطور نظامها الإلكتروني المقدم للمراجعين مما يساعد على الاستمرار بالخدمات على الرغم من إغلاق بعض إداراتها.



وأفادت بأنه سيتم غدا اغلاق بعض الادارات للتعقيم وهي إدارة الشركات المساهمة وشركات الأشخاص وإدارة السجل التجاري والعقار اضافة إلى الدراسات القانونية والقضايا والعقود وإدارة المعادن الثمينة.