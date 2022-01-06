الوزير الشريعان : بورصة الكويت.. ضمن أولوياتي

أعادت بورصة الكويت اليوم افتتاح قاعة تداول ناصر الخرافي و جاسم البحر في حلتها الجديدة بعد عمليات تطوير واسعة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ومجلس إدارة شركة بورصة الكويت ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

وفي تصريح للصحافيين عقب الافتتاح، قال الوزير الشريعان ان بورصة الكويت تأتي ضمن أولوياتي.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية لبورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي: ترون اليوم التغييرات التي حدثت في البورصة بعد عملية الخصخصة و الارتقاء بالسوق.

وتابع الخرافي: اليوم نري وضع سهم البورصة وسعره جواب على وضع البورصة.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة بورصة الكويت طلال جاسم البحر : نأمل استمرار التطوير، والفريق الفني يواصل العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية لمواكبة المتطلبات التي تتواءم مع المطبق عالمياً.

وأشار إلى أن الطرف المقابل المركزي (CCP) يمثل واحدة من الخطوات الاستراتيجية التي ينتظر أن تشهدها منظومة السوق خلال الفترة المقبلة.