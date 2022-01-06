الانفتاح الموسع وزيادة الأعراس والمناسبات قبل إيقافها 9 الجاري أديا إلى زيادة الإصابات مع توقعات بزيادة مضاعفة خلال الأيام القليلة المقبلة

نطمئن الجميع بأن خماسية الوقاية من "أوميكرون" تتمثل في الالتزام بالكمام و التباعد في الأماكن المغلقة وتطهير اليدين وعدم السفر وتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، ان لجنة طوارئ كورونا تطلع في اجتماعها الذي يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم على تقارير مرفوعة من وزراء الخارجية و البلدية والصحة والداخلية حول أسباب الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بڤيروس كورونا، وهل هي حالات داخل البلاد أم لمواطنين قادمين من الخارج؟

وتنظر اللجنة في تصنيف الأعداد المعلن عن إصابتها بفيروس كورونا، وهل هذه الإصابات تحمل ڤيروس دلتا أم المتحور أوميكرون؟

وتابعت المصادر : تنظر اللجنة أيضا في أسباب ارتفاع الإصابات، وهل هي ناتجة عن الإصابة بڤيروس أوميكرون السريع الانتشار وعدم الالتزام بالكمام والتباعد و تطهير اليدين باستمرار خصوصا في الأماكن المغلقة، ام ان ارتفاع الاصابات ناتج عن التجمعات ومنها على سبيل المثال التجمعات التي اعقبت الدعوات إلى الأعراس التي زادت بشكل كبير خلال الايام التي أعقبت قرار مجلس الوزراء بإيقاف المناسبات الاجتماعية اعتبارا من الأحد المقبل .

وردا على سؤال حول عدم السماح بدخول المقيمين مباشرة من 9 دول أفريقية محظورة ومدى الحاجة إلى زيادة هذه الدول المحظورة، ردت المصادر قائلة : بالنسبة للدول الأفريقية انخفضت حالات الاصابات لديها ربما يصدر قرار عكس ذلك.

واستدركت المصادر: ربما يصدر قرار بحظر دول أخرى غير أفريقية، لكن حتى اللحظة لا نستطيع التأكيد لأن الاوضاع متغيرة بشكل سريع.

وزادت قائلة : إن الاجراء الأهم الآن زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة في ظل توقعاتنا بزيادة أعداد الإصابات بشكل مضاعف خلال الأيام القليلة المقبلة، مع التأكيد على ان المتحور أوميكرون أخف في أعراضه من دلتا.



وطمأنت المصادر المواطنين والمقيمين بأن خماسية الوقاية من الإصابة بالمتحور أوميكرون تستند إلى الالتزام بالكمام والتباعد في الأماكن المغلقة وتطهير اليدين باستمرار وتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة، وعدم السفر في الوقت الراهن، مشيرة إلى ان الصعود السريع في إصابات أوميكرون يستتبعه انخفاض سريع.

وشددت المصادر على ان الخطوة الأخرى المطلوبة الآن تكثيف الرقابة على المجمعات والمطاعم للتأكد من تطبيق الاشتراطات أولا بأول، لتلافي أي زيادات والحفاظ على المنظومة الصحية.