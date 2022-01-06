ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه وقعت اليوم الخميس حوادث تصادم وانقلاب راح ضحيتها ثلاثة أشخاص.

واوضحت الادارة أن الحادث الأول تعاملت معه فرقتا إطفاء ميناء عبدالله وام الهيمان، حيث توجهت على طريق الملك فهد باتجاه النويصيب بالقرب من منطقة ام الهيمان وتبين وجود تصادم باص مع شاحنة نقل رمال نتجت عنه حالتا وفاة و3 إصابات جميعها من احدى الجنسيات العربية.



اما الحادث الثاني الذي هرعت له فرقة إطفاء مركز الاستقلال فكان انقلاب شاحنة على طريق الدائري السابع باتجاه صبحان مقابل منطقة غرب عبدالله مبارك، وتبين وجود سائق من إحدى الجنسيات الآسيوية محشورا ومتوفى.