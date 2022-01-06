عواصم – وكالات: تدهور الوضع الميداني بشكل غير مسبوق في كازاخستان، بعد أيام من الاحتجاجات التي اشعلها ارتفاع أسعار الوقود، حيث أفادت تقارير إعلامية بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.



واشتبكت قوات الأمن مع المحتجين في الساحة الرئيسية بمدينة ألماتي كبرى مدن البلاد، في حين أعلنت الشرطة أنه تم "القضاء على عشرات المهاجمين" ممن وصفتهم بالقوى المتطرفة الليلة الماضية.

وعقب التطورات المتسارعة التي شملت إعلان حالة الطوارئ وتوقف الرحلات الجوية كليا من كازاخستان وإليها، أعلنت منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" التي تقودها روسيا، أن موسكو أرسلت أول كتيبة من "قوات حفظ السلام" تلبية لطلب من الرئيس قاسم جومارت توكاييف.



وقال هذا التحالف العسكري- في بيان نشرته عبر تطبيق تلغرام المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انه "تم إرسال قوة جماعية لحفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة محدودة، من أجل ضمان استقرار الوضع وتطبيعه".



وفي تلك الأثناء نقلت وكالات الأنباء "إنترفاكس-كازاخستان" و"تاس" و"نوفوستي" عن المتحدث باسم الشرطة سالتانات أزيربك، قوله إن من وصفها بـ "القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية ومركز شرطة مدينة ألماتي، بالإضافة إلى الإدارات المحلية وأقسام الشرطة".



وأعلن المتحدث أنه تم "القضاء على عشرات المهاجمين"، ويجري حاليا التعرف على هويات القتلى.



وأشار أزيربك إلى أن ما سماها عملية مكافحة الإرهاب مستمرة في ألماتي، وتدور في محيط بعض المرافق والدوائر الحكومية في المدينة، داعيا السكان وضيوف ألماتي إلى تجنب الخروج إلى الشوارع.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكازاخية عبر قناة تلفزيونية رسمية، أن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.



وصرح آجر غينات نائب وزير الصحة لقناة "خبر 24" بأن "أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة".



في المقابل، أعلنت السلطات مقتل 13 عنصرا من الشرطة خلال تلك التظاهرات العنيفة، التي اتسمت باقتحام بعض المحتجين للمراكز والمباني الرسمية وإشعال النيران فيها.



وأفادت وكالة "سبوتنيك كازاخستان" بوقوع تبادل لإطلاق النار صباح اليوم الخميس في ساحة الجمهورية بمدينة ألماتي ، أكبر المدن الكازاخية، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية.



وذكرت الوكالة على صفحتها في تلغرام أن "هناك تبادلا لإطلاق النار في الميدان".



من جهته، قال التلفزيون الرسمي الكازاخي وفق بيان إن من وصفهم ب "مثيري الشغب وبحوزتهم أسلحة" حاصروا مستشفيين كبيرين متعددي التخصصات في ألمدينة رقم 1 و 7 ، واتهم المتظاهرين بعدم السماح " للمرضى والأطباء والعاملين في المجال الطبي بدخول المستشفيات"بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك الروسية، التي اكدت انتشار نحو 50 مركبة، من بينها ناقلات جند مدرعة وعربات مدرعة وشاحنات عسكرية مع قوات الأمن المسلحة، في مناطق متفرقة من المدينة.



ومع انتشار الفوضى، أعلن البنك المركزي في كازاخستان إيقاف عمل البنوك والبورصة، إثر أعمال نهب تعرضت لها المؤسسات المالية في مدن عدة.



وأفادت وكالة سبوتنيك كازاخستان بتوقف حركة الطيران كليا من كازاخستان وإليها، جراء الاحتجاجات العنيفة.



وقد امتدت حركة الاحتجاجات -التي اندلعت شرارتها يوم الأحد الماضي إثر زيارة في أسعار الغاز المسال بمدينة جاناوزن غربي البلاد- إلى مدينة ألماتي، العاصمة الاقتصادية وكبرى مدن البلاد مساء الثلاثاء.