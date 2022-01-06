أحمد العنزي: جمعيتنا العمومية واعية.. وعلى عناصر التأزيم الابتعاد عن المشهد

نقابة نفط الكويت هي المدافع الأول عن حقوق العمال بكل أطيافهم وستظل على عهدها الذي يعرفه الجميع مدافعاً صلباً وقوياً عن حقوق ومكتسبات جميع العاملين



أسامة أبو السعود

شكلت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت هيئة مكتبها الجديد والذي جاء كالتالي:

عباس فاضل عبدالرضا عوض - رئيس مجلس الإدارة - (بالتزكية)

علي محمد آل عامر العجمي - نائب رئيس مجلس الإدارة (بالتزكية)

أحمد ربيع صلبوخ العنزي - أمين السر (بالتزكية)

سعد الحميدي علوش الهاجري - أمين السر المساعد (بالتزكية)

محمد يوسف عبدالله الفارس - أمين الصندوق (بالتزكية)

محمد مشعان محمد العتيبي - عضوا

سالم ناصر بن صامل العجمي - عضوا

سالم علي فايز السبيعي - عضوا

حمد أحمد علي الخضري - عضوا

محمد سيد حسن القلاف - عضوا

ناصر نواف البازع الفضلي - عضوا

عبدالله سالم محمد العصفور- عضوا

عادل حمود بن مهيني العازمي - عضوا

جدعان عبدالله جدعان المطيري - عضوا

محمد سليمان خالد المذن - عضوا



وصرح امين سر النقابة أحمد ربيع العنزي بأن نتائج انتخابات نقابة العاملين بشركة نفط الكويت هي رسالة واضحة وصريحة من عمال شركة نفط الكويت أنفسهم.



واضاف العنزي: أن الملفات العالقة التي تصب من مصلحة العمل والعمال كثيرة ونتوقع تعاون إدارة شركة نفط الكويت على إنهائها.



ودعا عناصر التأزيم بالادارة الابتعاد عن المشهد والتوقف الفوري عن افتعال اي تأزيم او تعطيل لمصالح الموظفين، مشددا على وعي الجمعية العمومية والتي اختارت مجلس الادارة الجديد وستظل بإذن الله داعمة لجميع خطوات النقابة رغم محاولات بعض الأطراف التدخل في إرادة العمال وتوجيهها لمصالحهم الخاصة.



وختم العنزي تصريحاته بالتأكيد على نقابة العاملين بشركة نفط الكويت هي المدافع الاول عن حقوق العمال بكل أطيافهم وستظل على عهدها الذي يعرفه الجميع مدافعا صلبا وقويا عن حقوق ومكتسبات جميع العاملين في الشركة وان هذه الحقوق خط احمر.