قالت ادارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بتقدم امتداد مرتفع جوي يجلب معه كتلة هوائية باردة وجافة ما يؤدي الى نشاط في الرياح الشمالية الغربية خصوصا على المناطق الساحلية ويكون الطقس مائلا للبرودة نهار اليوم الخميس وغدا ويبدأ في الاعتدال بعد غد.



وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ «كونا» ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة في تلك الفترة تتراوح ما بين 18 و21 درجة مئوية ويكون الطقس باردا ليلا حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى ما بين 8 و12 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المتفرقة.



وأوضح القراوي أن طقس نهار اليوم الخميس مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية تتراوح سرعتها ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و19 درجة مئوية والبحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.



وذكر ان طقس الليلة بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و12 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و4 أقدام.



وبين ان طقس نهار غد الجمعة مائل للبرودة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.



وقال ان طقس ليل غد بارد والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية والبحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.



وعن طقس نهار بعد غد السبت، أفاد القراوي بأنه معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية والبحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.



وأشار إلى أن طقس ليل السبت بارد والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية والبحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم.