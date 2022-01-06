أكد محمد صلاح، قائد المنتخب المصري لكرة القدم، أن منتخب بلاده يستهدف تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق بالكاميرون يوم الأحد القادم.



ونقل الموقع الألكتروني الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، تصريحات صلاح خلال لقاء أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع لاعبي منتخب (الفراعنة) ، والتي قال فيها :"هدفنا تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب المصري".



وأضاف هداف فريق ليفربول الإنجليزي "كلنا على قلب رجل واحد، ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري"، مطالبا الجماهير بدعم المنتخب في البطولة، التي يحلم منتخب مصر بالفوز بها للمرة الثامنة في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب.



كان صلاح نشر على صفحته الشخصية على تطبيق (إنستغرام) صورة له بقميص المنتخب المصري من إحدى المباريات السابقة، وعلق عليها "الطريق ليس سهلا لكننا سنحارب لإعادة الكأس. نطالبكم بدعمنا".



من جانبه، تعهد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، بتقديم أداء فني عال والفوز بكأس أفريقيا، مشيرا إلى أن لديه ثقة فى كافة اللاعبين.



وقال كيروش "وطنى البرتغال لكن عندما أدرب منتخب، أخلع قميص منتخبى وارتدى قميص المنتخب الذى أدربه، وحالياً أنا مصري"، متوجها بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه.



ويستهل منتخب مصر، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2010، مسيرته في مرحلة المجموعات بمواجهة نظيره النيجيري يوم الثلاثاء القادم، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي السودان وغينيا بيساو.

