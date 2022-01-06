أغلقت ما لا يقل عن 3229 مدرسة في أنحاء الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من يناير، بسبب استمرار زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 ونقص عدد السائقين، حسبما ذكرت ((بلومبيرج)) .



وذكرت أنه "على المستوى الوطني، زاد عدد حالات الإغلاق الشخصي في المنازل ثلاث مرات منذ 19 ديسمبر (2021)، مع ارتفاع نسبة الاختبارات الإيجابية"، مضيفة أن التفشي المستمر لمتحور أوميكرون دفع مناطق كبيرة، من بينها أتلانتا وديترويت ومقاطعة برينس جورج في ماريلاند إلى تبني تعليمات افتراضية بعد مرور أيام قليلة من العام الجديد.



وقال متحدث باسم إدارة التعليم في ولاية نيو جيرسي، إن 32 بالمئة من المدارس بالولاية انتقلت إلى التعليم عن بعد منذ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حالات العدوى بين الطلاب زادت بأكثر من الضعف خلال ثلاثة أسابيع لتصبح 11 طالبا من بين كل 1000، بينما زادت حالات الإصابة بين الموظفين أربعة أضعاف لتصبح 24 بين كل 1000.



سجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا من المرض في العالم، رقما قياسيا يوميا بلغ أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيد-19 يوم الاثنين، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.