توفي ، لورنس بروكس أقدم أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية عن 112 عاما.. وقد نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن بروكس ووصفه بأنه كان من أفضل الأمريكيين.



وأعلنت إدارة المتحف الوطني الأمريكي للحرب العالمية الثانية النبأ وأكدته العائلة من خلال ابنته فانيسا.



وولد بروكس، وهو من الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية، يوم 12 سبتمبر عام 1909، وحين كان يسأل عن السر في أنه عاش عمرا طويلا كان رده هو "أن تخدم الرب وتكون لطيفا مع الناس" وأضاف في تصريحات سابقة له "ليس لدي مشاعر سيئة تجاه أي إنسان، وأريد أن يكون الناس في سعادة وليسوا في حزن" حسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية.