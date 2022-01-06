تراجعت عملة البتكوين الرقمية إلى ما دون 43 ألف دولار لتختبر أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميله نحو سياسة أكثر تشددا مما حد من إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر.



وسجلت أكبر عملة رقمية في العالم في أحدث التعاملات 42700 دولار، بانخفاض 1.7 بالمئة، بعدما خسرت 5.2 بالمئة . وإذا نزلت إلى ما دون 42 ألفا، المستوى المتدني الذي سجلته الشهر الماضي، فسيكون ذلك أقل مستوى لها منذ سبتمبر أيلول.



وكانت بتكوين قد سجلت ذروة قياسية عند 69 ألف دولار في نوفمبر تشرين الثاني.



وخسرت الإيثر، وهي ثاني أكبر عملة رقمية في العالم والتي تدعم شبكة إيثيريوم، 5.2 بالمئة ولامست أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول، قبل أن تعود للارتفاع قليلا إلى 3460 دولارا.