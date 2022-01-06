ارتفع متوسط العمر المتوقع في منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين في عام 2021 إلى 72.19 سنة، بزيادة 1.09 سنة عن عام 2020.

وصدر الرقم في الدورة الخامسة لمجلس نواب الشعب الـ11 لمنطقة التبت ذاتية الحكم.



وكان متوسط العمر المتوقع في المنطقة 35.5 سنة فقط في عام 1951.



وتتخذ التبت إجراءات لتحسين خدماتها الطبية، حيث تتميز حالياً بنظام خدمات طبية كامل يغطي الخدمات الطبية المنتظمة، ورعاية الأمومة والطفولة ، والوقاية من الأمراض ومكافحتها ، والطب والعلاجات التبتية.



وانخفضت معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع إلى 48 لكل 100000 و7.6 لكل 1000 على التوالي.