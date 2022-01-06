أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أن الأسبوع الأخير من 2021 شهد ثالث نزوح أسبوعي على التوالي للتدفقات الاستثمارية من صناديق العملات المشفرة، بالرغم من أنها اجتذبت تدفقات قوية على مدار العام.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي التدفقات النازحة من القطاع بلغ 32 مليون دولار الأسبوع الماضي ليصل مجمل نزوح التدفقات للأسابيع الثلاثة الماضية إلى 260 مليون دولار.



وللعام 2021 ككل، بلغت التدفقات إلى صناديق الأصول المشفرة 9.3 مليار دولار، مسجلة قفزة نسبتها 36 في المئة مقارنة بعام 2020. وللمقارنة فإن الزيادة في التدفقات من 2019 إلى 2020 بلغت 806 في المئة.



وقال جيمس باترفيل خبير الاستثمار في كوين شيرز إن مجمل الأصول الرقمية تحت الإدارة بلغ 62.5 مليار دولار في نهاية 2021 مقابل 2.8 مليار دولار فقط في نهاية 2019.