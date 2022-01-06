أعلنت مؤسسة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أنها صممت مشروع محطة توليد فضائية يمكنها إرسال الطاقة الشمسية من الفضاء إلى المناطق النائية الوعرة على الأرض أو إلى المركبات الفضائية الأخرى.



وقالت مؤسسة "روس كوسموس" ـ في بيان ـ :" إن شركة أنظمة الفضاء الروسية التابعة لمؤسستنا أنجزت العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية الفضائية الواعدة، مشيرة إلى أن هذه المحطة تستطيع أن تضمن التوريد المنتظم للكهرباء إلى المناطق النائية، مثل الجزر والجبال والمناطق الشمالية البعيدة من الأرض بغض النظر عن الظروف الجوية وعلى مدار الساعة.



وأضاف البيان" أن هذه المحطة يمكنها أيضا إرسال الطاقة إلى المركبات الفضائية الأخرى، خاصة في حالات الطوارئ، منوها بأن مجمع الطاقة هذا سيضم منشآت فضائية وأرضية وستكون هناك وحدة إرسال في الفضاء عبارة عن مركبة فضائية غير مأهولة بمساحة 70 متر مربع لتجميع طاقة الشمس وإرسالها إلى الأرض.



وتابع البيان:" سيتم نشر وحدة استقبال على سطح الأرض عبارة عن منظومة هوائيات أرضية متنقلة تتلقى الطاقة الشمسية من المركبة الفضائية عبر قناة ليزر وتقوم بتحويلها وتوزيعها، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الطاقة من المحطة إلى الأرض بأقل قدر من فقدان هذه الطاقة، مؤكدة أن قدرة وفعالية الألواح الشمسية الموجودة في الفضاء أكثر بعدة مرات من تلك المستخدمة على سطح الأرض حاليا".