يبدو أن المتحور أوميكرون أقل خطورة من المتحور دلتا بالنسبة للأطفال، حسبما قال بن واكانا من فريق التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد19-) في البيت الأبيض نقلا عن أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس جو بايدن.



في غضون ذلك، تشهد المستشفيات الأمريكية بشكل ملحوظ نتائج أقل خطورة من موجة أوميكرون من تلك التي شهدتها خلال حالات الذروة السابقة لكوفيد19-، ما يعكس تجربة جنوب أفريقيا وبريطانيا، ويهيمن المتحور أوميكرون على 95 % من الحالات الجديدة في الولايات المتحدة.



وقالت شركة فايزر الأمريكية إن الحكومة الأمريكية وافقت على شراء 10 ملايين جرعة علاجية إضافية مضادة لكوفيد19-، ما يمثل إضافة إلى مخزون البلاد من وسائل مكافحة الفيروس،وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية.



وأعلن حكم ولاية ميريلاند الأمريكية لاري هوجان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في ولايته في الوقت الذي يتوقع فيه أن يبلغ عدد الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أكثر من 5 آلاف شخص، بزيادة بنسبة 250 % من الذروة التي وصلت إليها قبل عام.