انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول الأزواج الذين يؤثرون عدم الإنجاب.



وقال البابا 85/ عاما/ لعشرات الحضور في قاعة المقابلة العامة في الفاتيكان اليوم الأربعاء: "عدد كبير للغاية من الأزواج ليس لديهم أطفال

لأنهم لا يريدون أي أطفال، أو لديهم طفل واحد فقط لأنهم لا يريدون المزيد".



وأضاف زعيم الكنيسة الكاثوليكية: "لكن لديهم كلبين، وقطتين. كلاب وقطط تحل محل الأطفال... نعم، أتفهم، يجعلكم هذا تضحكون، لكن هذا هو الواقع".



وحذر من أن الحضارة تشيخ وتفتقر إلى الإنسانية لأن ثراء الأبوة يضيع.



وشدد البابا على أن "أولئك الذين يعيشون في العالم ويتزوجون يجب أن يفكروا في إنجاب الأطفال". كما قال إن إنجاب الأطفال بشكل طبيعي أو من خلال التبني يمثل مخاطرة، لكن عدم الإنجاب هو مخاطرة أكبر.



كان البابا قد صرح الأسبوع الماضي بأن إيطاليا تواجه "شتاء ديموغرافيا"، عندما تم نشر بيانات معدلات المواليد في البلاد - التي انخفضت مرة أخرى.