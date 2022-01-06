أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي الأمريكي ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.



وزاد المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك خسائرهما بخطى سريعة بعد محضر الاجتماع الذي اعتبره المستثمرون أكثر تشددا مما كانوا يخشون. وغيًر المؤشر داو جونز مساره بعد أن كان سجل مستوى قياسيا مرتفعا في قت سابق من الجلسة، ليغلق على انخفاض.



وبحسب بيانات أولية، أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 جلسة التداول منخفضا 92.86 نقطة، أو 1.94 بالمئة، عند 4700.49 نقطة في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 524.89 نقطة، أو 3.8 بالمئة، إلى 15097.83 نقطة.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 387.47 نقطة، أو 1.05 بالمئة، ليغلق عند 36412.18 نقطة.



وسجل ناسداك أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ 25 فبراير شباط 2021 في حين سجل ستاندرد اند بور 500 أكبر خسارة ليوم واحد منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني 2021