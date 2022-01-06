واصلت جائحة فيروس كورونا (كوفيد19-) التأثير على أعداد زوار متحف اللوفر في باريس.



وبينما كانت الأعداد بزيادة 100 ألف عن مستوى عام 2020، أعلن المتحف أن الرقم تراجع بنسبة 70% مقارنة بعام 2019، عندما زار

المتحف 6ر9 مليون شخص.



وقد تم إغلاق متحف اللوفر بشكل كامل أمام الزائرين من أول كانون الثاني/يناير وحتى 19 أيار/مايو من عام 2021، في إطار الإجراءات التي اتخذتها فرنسا لمنع انتشار كوفيد19- .



في غضون ذلك، قال المتحف إن نحو ثلثي الزائرين خلال العام الماضي كانوا من منطقة باريس الكبرى.



وسجل متحف اللوفر رقما قياسيا في عدد الزائرين بلغ 2ر10 مليون زائر في عام 2018، حيث كان المتحف الأكثر جذبا للزائرين في العالم.



وكان المتحف قبل الجائحة مصدر جذب للسائحين من دول غير أوروبية، خاصة الولايات المتحدة والصين، الذين شكلوا 75 % من الزائرين.