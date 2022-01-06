بدأت الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني في الصين في التماس آراء الجمهور حول مسودة مراجعة للائحة خاصة بخدمات المعلومات لتطبيقات الهاتف المحمول، والتي دخلت حيز التنفيذ في أول أغسطس 2016.



ووفقا للمسودة، يجب على المستخدمين تقديم معلومات شخصية حقيقية مثل أرقام هواتفهم المحمولة وأرقام بطاقات الهوية الخاصة بهم عند تسجيل حسابات على تطبيقات الهاتف المحمول التي توفر خدمات بما في ذلك توزيع المعلومات والرسائل الفورية.



ولا ينبغي تزويد المستخدمين الذين فشلوا في تقديم مثل هذه المعلومات، أو الذين قاموا بالتسجيل عن طريق الاحتيال باستخدام هوية منظمة ما أو هويات أشخاص آخرين، لا ينبغي تزويدهم بالخدمات ذات الصلة، حسب المسودة.



كما تنص المسودة على أنه لا ينبغي رفض وصول المستخدمين إلى الخدمات الأساسية لتطبيقات الهاتف المحمول لأنهم لا يوافقون على تقديم معلومات شخصية غير ضرورية.