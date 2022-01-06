عبدالكريم العبدالله

حدثت وزارة الصحة قائمة مراكز التطعيم في المناطق الصحية.



وشملت قائمة المراكز التي تم تحديثها في منطقة العاصمة الصحية "مركز مساعد الصالح الصحي -مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي - مركز شمال غرب الصليبيخات الصحي -مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي ".



أما منطقة حولي الصحية فقد شملت "مركز الصديق الصحي - مركز سلوى التخصصي -مركز عبدالرحمن الزيد الصحي -مركز الشيخ ناصر سعود الصباح الصحي ".



وبالنسبة لتحديث المراكز في منطقة الفروانية الصحية، فجاء كالتالي:" مركز النهضة الصحي - مركز خيطان الجنوبي -مركز العمرية - مركز الفردوس الشمالي".



وجاء في تحديث مراكز منطقة الأحمدي الصحية: "مركز المسايل الصحي - مركز شرق الأحمدي الصحي- مركز الفنطاس الصحي -مركز صباح الاحمد الصحي E”.



وشمل التحديث بمنطقة الجهراء الصحية كلا من "مركز النسيم الصحي - الجهراء الصحي -مركز النعيم الصحي".