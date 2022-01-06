أظهرت بيانات اقتصادية أن عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي كان الأكبر منذ سبعة أشهر، وهو ما يشير إلى زيادة عدد الأمريكيين الذين عادوا إلى قوة العمل، مما يساعد الشركات على شغل عدد قياسي من الوظائف الخالية لديها .



وذكر معهد أيه.دي.آر ريسيرش التابع لشركة أيه.دي.آر لإعداد قوائم الأجور أن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بلغ 807 آلاف وظيفة، بعد توفير 505 آلاف وظيفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للانباء رأيهم يشير إلى توفير 410 آلاف وظيفة خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع عدد الوظائف الجديدة عن التوقعات خلال الشهر الماضي، يشير إلى أن الشركات الأمريكية نجحت بصورة أكبر في الحصول على حاجتها من العمال في ظل زيادة الأجور وتحسين شروط العمل، مما أدى إلى جذب المزيد من الأشخاص الذين كانوا مترددين في العودة إلى العمل



ومع ذلك فإن عودة أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع بسبب المتحور أوميكرون، يمكن أن يؤدي إلى انكماش بعض الأنشطة مثل المطاعم والسياحة والسفر.



يأتي ذلك فيما من المقرر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل بيانات سوق العمل خلال الشهر الماضي، حيث يتوقع المحللون إعلانها زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 384 ألف وظيفة.