طور علماء صينيون طريقة جديدة لرصد هزات ارتدادية باستخدام كابلات الألياف الضوئية للاتصالات، ما خفض تكلفة نشر شبكة رصد الهزات الارتدادية وتقصير وقت إنشائها بشكل كبير، حسبما ذكرت صحيفة (تشاينا ساينس ديلي) .



واستخدم فريق بحثي من أكاديمية الابتكار لعلوم وتكنولوجيا القياس الدقيق، التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، استخدم تكنولوجيا الاستشعار الزلزالي بالألياف الضوئية الموزعة لتحويل شبكة الألياف الضوئية للاتصالات القائمة في المناطق الحضرية إلى مصفوفة فائقة الكثافة لرصد الزلازل، ما يُتيح استجابة سريعة فيما بعد الزلزال.



ويمكن أن يساعد رصد الهزات الارتدادية للزلازل القوية أو المدمرة في الإنذار المبكر بالزلازل وتقديرها. وتعد شبكة الرصد الزلزالي المتنقلة إحدى الأدوات الرئيسية لرصد الهزات الارتدادية.



ويمكن لتكنولوجيا الاستشعار الزلزالي بالألياف الضوئية الموزعة رصد تمدد أو ضغط الألياف الضوئية أثناء الزلازل، ومن ثم تحويلها إلى إشارات للموجات الزلزالية.



واستخدم فريق البحث كابلات ألياف ضوئية للاتصالات بطول 7.6 كيلومتر في مدينة تانغشان في مقاطعة خبي بشمالي الصين، لرصد الهزات الارتدادية بعد زلزال بقوة 5.1 درجة ضرب حي قويه بالمدينة في 12 يوليو 2020، حيث نجح في رصد عشرات الهزات الارتدادية الضعيفة، والكشف بشكل أولي عن توزيع مخاطر أضرار الزلازل المحتملة.

وتم نشر نتائج البحث في مجلة (رسائل البحث الزلزالي).