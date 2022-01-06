نجحت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة في توقيع عقدين لصالح قطاع برايت دروب الذي يطور سيارات فان كهربائية تستخدم في خدمات توصيل البضائع مع شركة فيدكس للنقل والخدمات اللوجيستية وسلسلة متاجر التجزئة وول مارت.



وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات فإن شركة برايت دروب تقدم أيضا خدمات البرمجة والخدمات اللوجيستية لمديري أساطيل سيارات التوصيل التي تنتجها.



وعقد مسؤولو فيدكس وول مارت مؤتمرا افتراضيا مع ماري بارا الرئيس التنفيذي لمجموعة جنرال موتورز للإعلان عن التعاقدات الجديدة.



وطلبت فيدكس 500 سيارة برايت دروب إي.في 600 لخدمات التوصيل في العام الماضي، في حين حجزت 2000 سيارة أخرى تتسلمها خلال الأعوام القليلة المقبلة لتشغيلها في خدمة فيدكس إكسبريس لتوصيل البضائع إلى العملاء. وتسلمت فيدكس أول 5 سيارات من طراز إي.في 600 في الشهر الماضي، وهي تعمل حاليا. ومن المنتظر أن تتسلم المزيد من السيارات كل أسبوع.



من ناحيتها تعاقدت وول مارت على شراء سيارات برايت دروب طرازي 2023 و2024 على أن تبدأ تسلمها خلال العام المقبل.



يذكر أن جنرال موتورز أعلنت عن إنشاء شركة برايت دروب خلال معرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات في العام الماضي. ونجحت الشركة الجديدة في تطوير وبدء تسليم سيارتها الكهربائية إي.في 600 خلال 20 شهرا لتكون السيارة الأسرع في طرحها في السوق في تاريخ جنرال موتورز.