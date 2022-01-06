ألغت المملكة المتحدة إلزامية إجراء فحص كورونا قبل مغادرة البلاد للزوار المطعمين، بعدما ضغطت شركات الخطوط الجوية التي تضررت بشدة جراء انتشار سلالة أوميكرون من أجل تخفيف القواعد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للبرلمان بعد مراجعة دورية تجرى كل ثلاثة أسابيع لقيود السفر، إن إجراء الفحوص سيظل مطلوبا خلال يومين من دخول البلاد، لكن سيتم إلغاء الإلزام بإجراء فحوص تفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) المكلف.



وسيتعين على الوافدين المطعمين تقديم نتيجة سلبية لفحص سريع، وستدخل التعديلات حيز التنفيذ بدءا من غد الجمعة.



وستشهد الخطوط الجوية بعض الارتياح بعد تخفيف المتطلبات بعدما أعاقت قواعد الحدود الصارمة المرتبطة بانتشار أوميكرون السفر الجوي خلال عطلة نهاية العام.