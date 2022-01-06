أعرب أمين سر جمعية المهندسين الكويتية م.فهد ارديني العتيبي عن الأمل في أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة على تطوير أنظمة النقل والمرور في البلاد، لافتا إلى أن تطوير هذه الأنظمة يجب أن يتواكب وتشريعات تتيح للمعنيين رفع قيمة المخالفات المرورية وتشديدها بمختلف أنواعها بالتزامن مع تطوير أنظمة وقوانين المرور مع الاستمرار بتوسيع شبكة الطرق وصيانتها للحد من الاستنزاف الكبير الذي نشهده في الممتلكات والأرواح على حد سواء.



وأضاف أمين سر «المهندسين» أنه بات من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة من أجل وقف الازدياد في أعداد الضحايا، لافتا إلى أننا لم نر اتخاذ إجراءات مشددة للحد من ذلك ومن الازدحامات المرورية.



وأضاف أنه يجب أن يتم إقرار العمل بمنظومة متكاملة تشارك فيها جميع الأطراف المعنية بحركة النقل والمرور وإدارة الطرقات في البلاد، لافتا إلى أهمية تطوير النقل العام ونشر ثقافة استخدامه في البلاد على أن يلبي الاحتياجات لكل الشرائح في البلاد.



وأشار العتيبي إلى أن جميعة المهندسين وأكثر من مرة طالبت بالتشدد بالعقوبات، كما بادرت بالتواصل مع الإدارة العامة للمرور للقيام بعملية الربط الإلكتروني للمهندسين المعتمدينلوقف أي حالات التفاف على الحصول على رخص القيادة بطرق غير شرعية، مضيفا أن هذه المبادرة قيد التنسيق والتواصل بين الجانبين ونأمل تنفيذها في القريب العاجل.