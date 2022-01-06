بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن فريقا نسائيا ميدانيا سيتابع تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن وقف إقامة كل أنواع المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة مؤقتا في ضوء الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار عدوى ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت المدير العام للهيئة بالتكليف إيمان الأنصاري في بيان صادر عن الهيئة على هامش اجتماعها مع اتحاد الفنادق الكويتية، أن الفريق الميداني كلف بمتابعة الفنادق والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة «كورونا».



وأشارت إلى أن الفريق سيقوم بجولات تفتيشية بصفة دائمة على قاعات المناسبات والأماكن المغلقة ومحاسبة المخالفين حال عدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.



يذكر أن مجلس الوزراء قرر في الثالث من يناير الجاري وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بأنواعها كافة مؤقتا، والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل حتى 28 فبراير، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.