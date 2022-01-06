عبدالعزيز الفضلي



أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان قرارا بتحديد موعد الاختبار الإلكتروني لجميع المرشحين بمراحل رياض الأطفال ـ الابتدائي ـ المتوسط ـ الثانوي، لوظيفة مدير مدرسة ـ مدير مساعد ـ رئيس قسم ـ موجه فني، بجميع المناطق التعليمية، وإدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الديني وإدارة التعليم الخاص، وذلك من تاريخ 18 يناير حتى 27 يناير 2022 بمركز التدريب بمنطقة الجابرية.



ويقضي القرار بأن يكون الاختبار لمدة ساعتين وربع الساعة على النحو الآتي: الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة والربع، والفترة المسائية من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، حسب الوظائف المذكورة، على أن يتم التواجد قبل بدء الاختبار بساعة لجميع المرشحين مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامة. ‏



ويشير القرار إلى أنه في حالة الغياب عن حضور الاختبار الإلكتروني الأول، يتم تسليم التقرير الطبي أو تقرير الصحة الوقائية بشأن الحالات المصابة بڤيروس كورونا أو المخالطة لها لإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بمبنى الوزارة بجنوب السرة خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الاختبار، ولن يتم الاستلام بعد المدة المحددة.