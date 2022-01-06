قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا رفعت إلى مجلس الوزراء اليوم الخميس عددا من التوصيات تمهيدا للنظر فيها باجتماعه المقبل.



وأوضح المزرم أن اجتماع اللجنة عقد اليوم في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بحضور جميع الوزراء أعضاء اللجنة إضافة إلى مشاركة وزير الصحة الدكتور خالد السعيد عن طريق تقنية (الاتصال المرئي).

وأفاد بأن اللجنة اطلعت على عدة تقارير ميدانية ومنها المقدمة من السلطات الصحية بشأن الانتشار الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) محليا حيث لوحظ ارتفاع سريع في أعداد الإصابات المسجلة أخيرا.



وأضاف أن اللجنة تدارست التقارير الميدانية بشأن الحالة الصحية في المستشفيات وتطبيق الاشتراطات في مختلف الأماكن كما استمعت إلى شرح من قياديي وزارتي التربية والتعليم العالي.



وذكر المزرم أن اللجنة رفعت توصيات عدة إلى مجلس الوزراء بناء على التقارير المقدمة إليها على أن يتم النظر فيها أثناء الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.