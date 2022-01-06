ارتدت أسعار النفط صعودا خلال تعاملات أمس المسائية، وذلك بعد أن تراجعت في التعاملات الصباحية من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، في ظل تمسك المنتجين داخل تحالف «أوپيك+» بخطة زيادة الإنتاج، ووجود قفزة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة وسط تراجع للطلب.



وخلال تعاملات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو دولار إلى 81.80 دولارا للبرميل، أما العقود الآجلة للخام الأميركي فزادت دولارا أيضا إلى 78.85 دولارا للبرميل، وكانت عقود الخامين قد ارتفعت يوم الأربعاء الماضي، إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر 2021.

واتفقت «أوپيك+»، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» وروسيا ومنتجين آخرين يوم الثلاثاء الماضي، على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.



وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع الطلب على الوقود.



وأظهر محضر اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون الى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى الى ضغوط إضافية على أسعار النفط.