سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حمد جابر العلي: أطيب الأمنيات والتهاني في عيد «الأنباء» الـ 46.. واستمرار التقدم لما فيه مصلحة الوطن

د. سعاد الصباح: اشتركنا مع «الأنباء» الغراء في رحلة الجمال.. في السفر بين دفء الكلمات والإبحار في أفق المعاني

علي الجابر: «الأنباء» ساهمت ولا تزال في دعم المسيرة الإعلامية والصحافية في وطننا الغالي الكويت

فيصل الحمود في عيد «الأنباء»: جهود إعلامية فاعلة ودور متميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين

د.حمد روح الدين: نثمّن دور «الأنباء» البارز وما تقدمونه من موضوعات تحرص على إعلاء مصالح الوطن

مهنئون في عيد «الأنباء»: أثرت الإعلام الكويتي بمحطاتها المميزة

محبو «الأنباء»: مكانتها كبيرة في نفوسنا بما تطرحه من قضايا وطنية

لاتزال برقيات التهاني ورسائل المباركة تتواصل على «الأنباء» لمشاركة أسرتها فرحة الاحتفال بعيدها السادس والأربعين، حيث عبّر محبو «الأنباء» وقراؤها عن فخرهم واعتزازهم بالنهج الوطني الذي تسير عليه منذ تأسيسها قبل 46 عاما، وكما أراد لها مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، وكما سار عليه القائمون عليها طوال مسيرتها الحافلة بالعطاء الوطني والدفاع عن قضايا الكويت والكويتيين في جميع المجالات. كما أشاد المهنئون بدور «الأنباء» في دعم المسيرة الثقافية في الكويت وفي ترسيخ حرية الرأي وتبني القضايا الوطنية، واستمرار صدورها خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت من خارج البلاد لتكون صوتا لأبناء الكويت والناقل الموثوق للأحداث حتى كانت فرحة التحرير، مؤكدين رسوخ مكانتها في نفوسهم لما تتميز به من مصداقية وحيادية ونزاهة في متابعة القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وفيما يلي بعض من رسائل التهاني:

الشيخ حمد جابر العلي الشيخة د.سعاد الصباح الشيخ علي الجابر

الشيخ فيصل الحمود د.حمد روح الدين

يوسف غانم



في البداية، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئاسة التحرير جاء فيها:



الأخ الكريم يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لنا ان نبعث إليكم ولكل الاخوة العاملين بجريدة «الأنباء» بأسمى التهاني وأزكى التبريكات، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين لصدور العدد الاول لجريدتكم الغراء.



كما يسرنا ان نعرب لكم عن تقديرنا لجريدتكم الموقرة وللدور البناء المخلص الذي تقوم به من اداء رسالتها السامية في خدمة المجتمع تثقيفيا وتنويريا.



وإذ نجدد التهاني بهذه المناسبة، فإننا نتمنى لجريدتكم الغراء ان تسهم في دعم قضايا وطننا الغالي، داعين الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لبلادنا الحبيبة في كنف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.



مع أطيب التمنيات.



كما شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أسرة «الأنباء» فرحتهم بالاحتفال بعيدها الـ 46 بالزهور وببطاقة تهنئة ضمنها أطيب التحيات والأمنيات بدوام التقدم والازدهار لـ«الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها، واستمرار التقدم لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.



ثقة القراء



بدوره، شارك الشيخ علي الجابر أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني بمناسبة اطلالة الذكرى السادسة والاربعين لصدور العدد الاول من صحيفة «الأنباء» الغراء ان ابعث اليكم ولجميع العامليــن بجريدتكـــم المتميزة، بأخلص التهاني والتبريكات، حيث ساهمت ولا تزال في دعم المسيرة الصحافية والإعلامية في وطننا الغالي الكويت، وتمثل علامة بارزة في مجال العمل الصحافي الهادف، وذلك من خلال ما تقدمه من عمل يلتزم بالموضوعية والشفافية، والحرص على مصالح الوطن ومتابعة اهتمامات ابنائه وتطلعاتهم المستقبلية، وإنني اذ اثمن بما تحظى به صحيفة «الأنباء» من ثقة القراء واستحسانهم، ومن مكانة صحافية مرموقة، لأبتهل الى المولى العلي القدير ان تتواصل عطاءاتكم المخلصة بالمزيد من التوفيق والسداد، وأن تبقى منارة اعلامية هادفة تدعم مسيرة الوطن تحت راية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.



نهج معتدل



كما باركت الشيخة د.سعاد محمد الصباح لأسرة «الأنباء» بعيدها السادس والاربعين بكلمات معبرة تقديرا منها للدور الـــذي قامت وتقوم به «الأنبـــاء» ولنهجهـا المميــز، وذلك برسالـــة وجهتهــا الى رئاسـة التحرير قالـت فيهـا:



الأخ الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسعدني ان أتقدم اليكم بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى صدور جريدة «الأنباء» الغراء التي اشتركنا معها في رحلة الجمال.. في السفر بين دفء الكلمات، والإبحار في أفق المعاني.



هي «الأنباء» التي اضاءت بالكلمة، وأنارت بالرأي، فكانت ضوءا إعلاميا وفكريا وأدبيا بنهج معتدل وطرح متوازن.



أدعو الله لكم ولجميع العاملين بالمضي قدما من نجاح الى نجاح بأدائكم ومنهجكم المميز دائما من اجل دعم وخدمة اهداف وطننا الحبيب الكويت.



مع أطيب الامنيات بدوام التقدم والازدهار.



مكانة كبيرة



كما أرسل المستشار في الديوان الاميري الشيخ فيصل الحمود ببرقيات تهنئة الى رئاسة التحرير جاء فيها:



الأخ الكريم الفاضل الأستاذ فواز خالد المرزوق الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسرني ان اتقدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين في جريدة «الأنباء» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الـ 46 لصدور جريدتكم، ذلك الصرح الاعلامي الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا.



ونحـــن اذ نشارككــم فرحتكم بهذا الحدث السعيد، لنؤكد لكم امتناننا بجهودكم الاعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «الأنباء» ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين ان تتواصل جهودكم الطيبة من اجل دعم مسيرة العمل الاعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة حفظهم الله ورعاهم.



مع أطيب التمنيات بدوام التقدم.



قضايا الوطن



كذلك أرسل الشيخ فيصل الحمود برقية مماثلة إلى رئيس التحرير جاء فيها:



الأخ الكريم الفاضل الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يســـرني ان اتقـــــدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين في جريدة «الأنباء» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى 46 لصدور جريدتكم، ذلك الصرح الإعلامي الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا.



ونحن اذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد لنؤكد لكم امتناننا بجهودكم الاعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «الأنباء» ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين ان تتواصل جهودكم الطيبة من اجل دعم مسيرة العمل الاعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة حفظهم الله ورعاهم.



مع أطيب التمنيات بدوام التقدم،،،



كما أرسل برقية مماثلة إلى نائب رئيس التحرير جاء فيها:



الأخ الكريم الفاضل الأستاذ/ عدنان خليفة الراشد الموقر



رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يســــرني أن أتقـــــدم لشخصكم الكريم وجميع العاملين في جريدة «الأنباء» الغراء بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى 46 لصدور جريدتكم، ذلك الصرح الإعلامي الذي يحتل مكانة كبيرة في نفوسنا جميعا.



ونحن إذ نشارككم فرحتكم بهذا الحدث السعيد لنؤكد لكم امتناننا بجهودكم الإعلامية الفاعلة على امتداد هذه المدة الزمنية من عمر جريدة «الأنباء» ودورها المتميز في نصرة قضايا الوطن والمواطنين، آملين ان تتواصل جهودكم الطيبة من اجل دعم مسيرة العمل الإعلامي ببلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة، حفظهم الله ورعاهم.



كما شارك الشيخ فيصل الحمود أسرة «الأنباء» بتغريدة قال فيها:



أحر التهاني والتباريك للإخوة الأعزاء ملاك ورئيس ومدير تحرير جريدة «الأنباء» ومنتسبيها بمناسبة الذكرى 46 لصدور «الأنباء» الغراء، هذا الصرح الإعلامي المميز المبدع بنهج وطني، متمنين لكم دوام التوفيق لنجاح اكبر من اجل دعم مسيرة العمل الاعلامي في الكويت.



مصالح الوطن



بدوره، بارك وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين لأسرة «الأنبـاء» في عيدهـا الـ 46 برسالـة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



مع إطلالة العيد السادس والأربعين لصدور جريدة «الأنباء» الغراء، يطيب لنا ان نتقدم لكم بخالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة، مشيدين بالجهود المقدرة التي تبذلونها من اجل تعزيز ودعم مسيرة العمل الصحافي، ومثمنين دوركم البارز بما تقدمونه من موضوعات تحرص على اعلاء مصالح الوطن بحرفية ومهنية صحافية راقية من خلال قوة الطرح وصدق المعلومة والشفافية والتعاطي المتوازن مع كل ما يتعلق بالقضايا المحلية والإقليمية، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا ان اثمن عاليا جهودكم وجهود اسرة جريدة «الأنباء» وجميع العاملين بها.



وأدعو الله المولى عزّ وجلّ ان تكلل جهودنا جميعا لما فيه خير ومصلحة بلدنا الحبيب الكويت، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظهما الله.



مع أطيب التمنيات،،،



إعلام حر



كذلك، تقدم وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاخبار والبرامج السياسية سعود الخالدي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي ان اتقدم اليكم ولكل العاملين في جريدة «الأنباء» بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والاربعين لصدور جريدة «الأنباء».



لقد كانت ولا تزال جريدة «الأنباء» العريقة احد اهم رواد الاعلام الحر في الكويت، حيث عمل القائمون عليها طوال العقود السابقة على مواكبة التطور والاحداث السريعة في عالم الاعلام، فحافظت على مكانتها في صدارة الصحف الكويتية حتى اصبحت الجريدة صرحا اعلاميا يتمتع بمسيرة عطاء حافلة بالانجازات، وما كان ذلك ليتحقق الا بفضل جهودكم وجهود العاملين بالجريدة.



تمنياتي لكم ولصحيفة «الأنباء» دوام التألق والنجاح في القادم من الإصدارات لما فيه خير المسيرة الاعلامية، رفعة لوطننا الغالي وعزته ونمائه تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله.



مع اطيب التمنيات.



أطيب التهاني



كما تقدم رئيس تحرير جريدة «القبس» الزميل وليد النصف بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بالزهور وأطيب الامنيات واجمل التهاني القلبية الى «الأنباء» بمناسبة عيدها السنوي، وتمنى لها دوام التوفيق والازدهار.



كذلك، شارك نائب رئيس تحرير «القبس» الزميل عبدالله المضف أسرة «الأنباء» فرحة العيد الـ 46 ببطاقة تهنئة حملها اجمل التهاني بمناسبة عيدها السنوي واطيب الامنيات بدوام التوفيق والتقدم والازدهار.



بدوره، شارك المدير التنفيذي في «القبس» ناصر المؤمن اسرة «الأنباء» فرحة العيد الـ 46 بالزهور وببطاقة مباركة، عبر فيها عن خالص تهانيه القلبية والامنيات بدوام التوفيق والازدهار.



تقدم وازدهار



وتقديرا منه لدورها الرائد اعلاميا، تقدم رئيس تحرير جريدة «النهار» الزميل د.عماد بوخمسين بالتهنئة برسالة وجهها الى رئاسة التحرير قال فيها: الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،



يطيب لي ان اتقدم لكم بأسمى آيات التهاني واجمل التبريكات بمناسبة العيد الـ 46 لصدور اول عدد من جريدة «الأنباء» الغراء، متمنيا لكم ولجميع الزملاء الاعزاء مزيدا من التقدم والازدهار.



وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



من جهته، بارك نائب الرئيس لقطاع الوقاية في قوة الإطفاء العام اللواء خالد عبدالله فهد لأسرة «الأنباء» برسالة جاء فيها:



الأخ الكريم/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الكويتية



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لنا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لأسرة جريدة «الأنباء» الغراء بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لإصدار الجريدة، متمنين لكم المزيد من الازدهار والتقدم في المسيرة الإعلامية الهادفة في نقل الخبر، والثبات على هذا النهج الوطني المشرف.



وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،



كما هنأ الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت أسرة «الأنباء» بعيدها الـ 46 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي أن أرفع إليكم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفاء جريدتكم الغراء بمرور 46 عاما من العطاء الإعلامي الفذ، لإصدار أول عدد من جريدة «الأنباء» الغراء، متمنيا لكم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في مسيرتكم الإعلامية لتحقيق أهدافكم المرجوة.



وتفضلوا بقبول فائـق التقدير والاحترام،،،



موضوعية ومصداقية



كذلك باركت الرئيسة التنفيذية لـ DAMEC م.أشواق المضف لأسرة «الأنباء» برسالة قالت فيها:



السيد/ يوسف خالد يوســـف المـــرزوق المحتـــرم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني ويسعدني ان اتقدم لشخصكم الكريم بأجمل التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على صدور العدد الأول من جريدة «الأنباء» التي استطاعت بفضل جهود القائمين عليها ان تكون دعامة من دعائم الاعلام الكويتي المقروء ومنبرا حرا للتعريف بقضايا الوطن وان تشغل حيزا مهما بين اوساط القراء على جميع مستوياتهم الثقافية، حيث تميزها بدقة الطرح الموضوعي والمصداقية العالية في نقل الخبر والتعامل مع الاحداث، داعية المولى عزّ وجلّ ان يعينكم على أداء مهامكم على اكمل وجه بما يخدم مصلحة البلاد، مع تمنياتنا لكم بمزيد من التقدم بمستوى الأداء لتقديم افضل ما لديكم من سبل ترتقي بالإعلام الكويتي القائم بسواعدكم وأن يحفظ وطننا الحبيب تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.



نجاح دائم



كذلك تقدمت مديرة إدارة خدمة المواطن والمتحدثة الرسمية لوزارة المواصلات عبير الشريدة بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بالزهور وبطاقة تهنئة قالت فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



تمنيــــاتي الصادقــة لجريدتكم الغراء بالنجاح الدائم كما عهدناها في ظل دولتنا الحبيبة الكويت.



كما هنأت الإعلامية الزميلة سها اسبيته «الأنباء» بالورود الجميلة وببطاقة تهنئة قالت فيها:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم



صحيفة «الأنباء» هي خبري الصادق ومرجعي الأول في الحصول على المعلومة الدقيقة والحقيقية، واتمنى لكم ولها دوام التقدم والازدهار لتبقى نبراسا شامخا في سماء الإعلام الكويتي والعربي والعالمي.



نجاح متواصل



كما بارك رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي لأسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يطيب لي شخصيا، ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية أن أتقدم لشخصكم الكريم ولجميع العاملين في جريدتنا الغراء «الأنباء» بخالص التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 46 لانطلاقتها المجيدة.



ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بدعم جريدة «الأنباء» الدائم والمتواصل لكل من قضية الشهداء والأسرى والمفقودين بشكل عام وأنشطة الجمعية وفعالياتها بشكل خاص.



وختاما اسأل الله تعالى أن يديم عليكم النجاحات المتواصلـــة والانجـازات الملموسة في خدمة الإعلام الكويتي المقروء والوطن بشكل عام.



محطات متميزة



وتقدم الأمين العام المساعد السابق ـ جامعة الكويت بدر المديرس بالتهنئة لـ «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



نهديكم أطيب تحياتنا ويسعدنا أن نتقدم لكم بخالص التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين على صدور جريدة «الأنباء» والتي لها مكانة كبيرة في نفسي كوني أحرص على قراءتها يوميا وكونها تنتهج المصداقية والحياد في كل ما تطرحه بالتزامها بالدقة والمصداقية بالقول والتي من خلال ما تنشره بإحساسها الوطني وتفاعلها مع المجتمع الكويتي استطاعت إثراء الإعلام الكويتي المقروء بالكثير من المحطات المتميزة، وأن جريدة «الأنباء» علامة بارزة في الإعلام الكويتي المقروء وأنا شخصيا فخور بجريدة «الأنباء».



مع تمنياتنا لجريدة «الأنباء» بدوام التقدم والازدهار والنجاح في ظل رئاستكم لتحريرها، مع تمنياتنا لكم ولجميع العاملين في جريدة «الأنباء» بدوام الصحة والعافية.



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



مسيرة وطنية



وشارك مستشار التطوير الإداري والموارد البشرية د.عبدالله العبدالجادر أسرة «الأنباء» فرحة عيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



إلى السادة جريدة «الأنباء» المحترمين



تحية طيبة وبعد



جريدة «الأنباء» ليست جريدة محلية ولكن جريدة عالمية، حيث المهتمون بالاشتراك فيها كُثر وقراؤها أكثر، وذلك بسبب ما تحتويه من اخبار محلية وخارجية ومواضيع لها أهمية تتابعها الحكومات والشعوب، وتهتم بنشر ما يهم الوطن والمواطن وتتميز عن باقي الصحف بقلة الصفحات التجارية والتسويقية، ولذلك وبمناسبة عيدها الـ46 نهنئها ونبارك لها بهذه المسيرة الوطنية والمخلصة، ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح.



منارة إعلامية



كذلك بارك رئيس اتحاد وسطاء العقار عبدالعزيز الدغيشم لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 46 برسالة جاء فيها:



السادة/ جريدة «الأنباء» المحترمين السادة/ رئيس وأسرة التحرير المحترمين



الأخ الفاضل/ يوسف خالد يوسف المرزوق ـ رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



تحية طيبة وبعد،،،



يطيب لي بمناسبة حلول الذكرى السادسة والأربعين على صدور الصرح الاعلامي العريق، ويسرني ان اتقدم اليكم بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لجريدتنا الغراء جريدة «الأنباء»، هذا الصرح الذي يعتبر منارة إعلامية كويتية مميزة في عالم الصحافة والإعلام، ومفخرة وواجهة اعلامية لامعة لدولة الكويت لما تتميز به من كلمة صادقة وطرح متألق، وتأسيس وتأكيد لحرية الصحافة، وذلك نتيجة للجهود المشهودة من قبلكم وأسرة التحرير وجميع العاملين بهذه المؤسسة الإعلامية، متمنين لكم دوام التوفيق والازدهار وكل عام وانتم بخير.

هاني النبهان: «الأنباء» نموذج في الاتزان والمصداقية





تقديراً منه لدور «الأنباء» الإعلامي ومكانتها المميزة تقدم الكاتب والأديب هاني عبدالرزاق القعود النبهان بالتهنئة لأسرة «الأنباء» والعاملين فيها بكتاب مباركة وأبيات شعرية معبرة، حيث قال:



بسم الله الرحمن الرحيم



سعادة الأستاذ العزيز/



يوسف خالد يوسف المرزوق.. الموقر.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



بعد التحية والسلام.. من قلب مليء بالمحبة يسعدني أن أتقدم لكم ولكل الإخوة الأعزاء المنتسبين لجريدة «الأنباء» الغراء بالتباريك والتهاني بمناسبة مرور العام «46» على انطلاق صرح جريدة «الأنباء» الشامخ، راجيا لكم التألق والرفعة في عالم الصحافة والإعلام، وأن تقدموا المادة المميزة التي ينشدها القارئ المحب لـ«الأنباء».



وبهذه المناسبة السنوية السعيدة، نستذكر الراحل الكبير السيد/ خالد يوسف المرزوق، طيب الله ثراه، الذي ترك لنا هذه المؤسسة الرائدة في عالم الصحافة، حتى أصبحت «الأنباء» نموذجا يحتذى في الاتزان والوعي والمصداقية، سائلا له الرحمة والمغفرة.



وبإذن الله، ستبقى منارة «الأنباء» مشرقة بسواعد الفضلاء الذين يعملون من أجل تميزها وعلى رأسهم الموقر/ يوسف خالد المرزوق،،، وختاما تقبلوا مني أطيب التحيات والتقدير.



وحول الخبر.. وتناقله.. وحول المعلومة وتفاصيلها.. وطريقة التعاطي معها.. يسعدني أن أقدم هذه القصيدة (النبطية).. وأقول فيها:



ما ضيع الناس غير الهاذر الثرثار



في كل موضوع له توقيع وجوله



مطفوق، مخبول، ضيع قيمة الأفكار



ينطق بلا عرف، منقع شر، به سوله



لا قالوا الناس قال، ولا اصمتوا هذار



في كل الأحوال ناطق.. ناطق.. بقوله



يصبح خبير سياسي يحلل الأخبار



ويمسي اقتصادي يناقش خطة الدوله



يهرف بلا عرف في كل موقع ومضمار



لا كثر الله من صنفه ومن زوله



ما يدري ان الركادة ترفع المقدار



وتجعل مباديه بين الناس مقبوله



ما يدري ان التروي للخلل ستار



والصمت مو عيب والعقيل يسعوا له



وفي كل موضع لازم نصبر.. ونختار



أطيب كلام يسر البال.. ونقوله



بقلم الكاتب الأديب: هاني عبدالرزاق القعود النبهان



@hanialnbhan

قناة «atv» شاركت «الأنباء» فرحة عيدها الـ 46: صرح إعلامي كبير

انطلاقا من حرصها على مشاركة «الأنباء» فرحة العيد الـ 46، قامت قناة العدالة «atv» الفضائية بإعداد حلقة خاصة عن مسيرة «الأنباء» والمراحل التاريخية لها وما شهدته من مواقف وطنية وإنجازات مهنية كان لها الأثر الكبير في مسيرة الإعلام الكويتي، إضافة إلى ما تميزت به من مصداقية ووطنية في الدفاع عن قضايا الكويت والكويتيين بكل جرأة وحيادية. كما أشارت «atv» إلى مسيرة «الأنباء» الوطنية كصرح إعلامي كبير تركت بصمة واضحة ومشرقة في العمل الإعلامي الكويتي، وإلى عطائها عبر مراحلها التاريخية، بداية من تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، مشيرة إلى رؤساء التحرير الذين تولوا مسؤوليتها، وبالإضافة إلى تميزها بكتابها وهيئة تحريرها واستقطابها العديد من الكفاءات الشابة.