عبدالحميد الخطيب



أكدت النجمة الإماراتية هدى الخطيب ان المسلسل التراثي الكويتي الجديد «نوح العين» يختلف عن الاعمال التراثية التي تم تقديمها في السابق، وقالت: «نوح العين» لن يكون بطيئا في احداثه وثقيلا على المشاهدين عند عرضه في شهر رمضان المقبل، لكنه مليء بالتشويق والإثارة.



واضافت: المسلسل التراثي صعب جدا في تصويره وليس سهلا، لأنه يتضمن تفاصيل كثيرة، ولا بد ان يتم تنظيمها بدقة لكي نصل الى افضل مستوى ممكن وحتى الكلام القديم لا بد ان يكون نطقه صحيحا، مستدركة: كنا كل يوم «هواش» مع المنتج حسين المنصور لكي ننطق الجمل الحوارية القديمة بشكل صحيح، فهو منتج لا يبحث عن المادة وما يهمه تقديم قيمة فنية عالية الجودة من كافة النواحي.



وأردفت: نرجو من المشاهدين ان يفهموا ان المسلسل ليس عملا وثائقيا، لكنه «حدوتة» من خيال المؤلف، وقد اختار حقبة قديمة لتدور فيها القصة، وللعلم نحن حاولنا ان نتلاشى جميع الانتقادات التي وجهت للاعمال التراثية السابقة، وقمنا ببحث شامل عن هذه الحقبة من ملابس وادوات وديكورات وغيرها، لكن لن نكون دقيقين 100%، فهناك اشياء اضطررنا لان نصورها بالبديل لأننا لم نجدها متوافرة حاليا.



وتابعت الخطيب، اثناء استضافتها في برنامج «ليالي الكويت»: الجيل الجديد يحب الاعمال التراثية، لأنه مل من الدراما الحديثة، مشددة على انها لا تخاف من تقديم التراث لأنه موروث ثقافي، لافتة الى انها تعتبر «نوح العين» بالنسبة لها درسا رائعا في التراث الكويتي، تعلمت منه الكثير.



الجدير بالذكر ان مسلسل «نوح العين» من تأليف محمد الصقر، واخراج مصطفى رشيد، وانتاج شركة «7 ستايل» لأولاد المنصور، وبطولة: محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، هدى الخطيب، عبدالله ملك، محمد جابر، مرام البلوشي، شهاب حاجية، أزهار الحلواجي، غرور، زمن عبدالله، أحمد بن حسين، وعدد آخر من الفنانين.