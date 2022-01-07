شيع بعد صلاة ظهر أمس الخميس جثمان الفنانة مها أبوعوف من مسجد «الرحمن الرحيم» بمصر الجديدة بالقاهرة وسط حالة من الحزن، وحرص على المشاركة في تشييع الجثمان د.أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، ومنير مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وأسرة الفنانة الراحلة ومجموعة من محبيها، كما شاركت النجمات إلهام شاهين ودنيا سمير غانم وريهام عبدالغفور.



وتوفيت مها أبوعوف في ساعة مبكرة من صباح أمس في أحد المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عاما، وهي من مواليد 1959، والدها هو الفنان أحمد شفيق أبوعوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، وكانت واحدة من 5 إخوة كونوا فرقة «الفور إم» الغنائية في أواخر السبعينيات، ذاع صيت الفرقة في الألحان والأغاني، وكان من أشهرها «الليلة الكبيرة»، «دبدوبة التخينة»، «مغنواتي»، «لا عاجبك كده ولا كده»، «جنون الديسكو» وغيرها، وبعد زواج شقيقتها وتوقف الفرقة عن الغناء قررت مها الاتجاه الى عالم التمثيل، وكان أول أعمالها من خلال مشاركتها في فيلم «لا تظلموا النساء» مع تحية كاريوكا، كما شاركت في الفيلم التلفزيوني «أنا لا أكذب ولكني أتجمل» مع أحمد زكي وآثار الحكيم.



تزوجت أبوعوف من الفنان عمر خورشيد وبعد وفاته توقفت عن التمثيل لمدة 3 سنوات لتعود عام 1984 من خلال مشاركتها في فيلم «ممنوع للطلبة»، كما شاركت في العديد من الأفلام السينمائية، من أهمها: «الطماعين، مطلوب حيا أو ميتا، المجنونة، الصعاليك، من نظرة عين، حالة حب، معلش إحنا بنتبهدل، أحلى الأوقات، زي النهاردة».



ومن أهم المسلسلات التلفزيونية التي شاركت فيها: «ألف ليلة وليلة، الحساب، شباب رايق جدا، خلف الأبواب المغلقة، الرجل الآخر، أين قلبي، أمس لا يموت، غدر وكبرياء، ملح الأرض، أنا وهؤلاء، حضرة المتهم أبي، أولاد الشوارع، السندريلا، يتربى في عزو، ونيس وأيامه، رغم الفراق»، ومن اشهر ادوارها «البرنسيس مارغريت» في مسلسل «فارس بلا جواد»، بالإضافة الى دور «مجيدة» في مسلسل السيت كوم «راجل وست ستات» من الجزء الأول الى العاشر.