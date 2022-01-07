القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بحالة النشاط الفني المكثف التي تعيشها هذه الفترة، ومنها تجربة البطولة الاولى دراميا من خلال مسلسل «لون البحر» مع خالد النبوي، والمقرر عرضه بداية العام المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.



كما عبرت عائشة عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «وعد الشيطان»، وتدور أحداثه خلال 6 حلقات فقط في إطار من الإثارة والغموض، من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، والمقرر عرضه على منصة «شاهد vip»، وتشارك في بطولته بجانب: عمرو يوسف وفتحي عبدالوهاب ومراد مكرم، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم.



وتنتظر عائشة خلال أيام عرض فيلم «ريتسا»، تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، وبطولة محمود حميدة وأحمد الفيشاوي وأمير المصري، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص، وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابطا بينها.