مفرح الشمري



بما أن جائزة الدولة التقديرية تمنح لأي مبدع من ابناء الوطن كان له دور ملموس في تأسيس البنية التحتية للثقافة والفنون والآداب في الكويت، فلماذا لا تمنح هذه الجائزة الى الفنان التشكيلي القدير محمد الشيخ الفارسي حتى هذا اليوم، أليس ما قدمه خلال مسيرته الطويلة في الفن التشكيلي والخط العربي وتعليم أولادنا الرسم من خلال برنامجه الشهير «الفنان الصغير» الذي قدمه بسلاسة وأسلوب جميل عبر شاشة تلفزيون الكويت عام 1975 حتى مطلع التسعينيات، يستحق عليه الشكر والثناء والتقدير؟ اذن لماذا لم تمنحه الدولة جائزتها التقديرية لعطاءاته وإنجازاته وهو على قيد الحياة، ماذا تنتظر؟!



بعض الزملاء في دول الخليج يثنون على الفنان التشكيلي القدير محمد الشيخ الفارسي لأنه كان احد اسباب تعلقهم بالرسم، وعندما علموا ان الدولة حتى هذه اللحظة لم تمنحه جائزتها التقديرية قالوا في استغراب: معقولة!



محمد الشيخ الفارسي «مع حفظ الألقاب» له العديد من المقتنيات في المؤسسات والوزارات الحكومية مثل قصر السيف والديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وهو حاليا رجل كبير في السن وتكريمه بهذا العمر واجب علينا تقديرا وامتنانا لما قدمه للكويت وأهلها وسيفرح اهل الكويت كلهم عندما يعلن حصوله على جائزة الدولة التقديرية لأنه «يستاهلها بجدارة» خصوصا انه كان له فضل بعد الله على مجموعة من الفنانين التشكيليين الذين أصبحوا نجوما بعد ان استضافهم في برنامجه الشهير «الفنان الصغير».. ومنا للمسؤولين عن جائزة الدولة التقديرية!