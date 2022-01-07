بيروت - بولين فاضل



‎بعد أن تصدرت في نهاية عام 2021 بالجلسة التصويرية التي قامت بها، وعودة التساؤلات حول خضوعها لعمليات التجميل، ردت الفنانة نجوى كرم، قائلة: «عبالي اتحلى دايما، ع بالي كل سنة جدد عن سنة فبلاقي حالي بلمسات حلوة عم صير أحلى».



وأكملت كرم، في تصريحات لبرنامج «the insider بالعربي»: «شو الفرق إذا عاملة عمليات أو لا؟ بيهمنا النتيجة».



وعن نجاحاتها في العام الماضي، كشفت كرم أن كل الذي قدمته كان من ضمن التخطيط بأن تمزج بين الماضي والحاضر، واعتبرت أن مواقع التواصل الاجتماعي خلقت للتسلية والضحك، ولكن يجب في بعض الأحيان أن تستعملها لمصالحك الخاصة، وهذا ما فعلته بتقديمها «فلتر» يوثق كل أرشيفها في خطوة اعتبرتها لصالح فنها وتاريخها.



هذا، وتستعد نجوى لتقديم حفل جديد في دبي 14 الجاري يجمعها بكاظم الساهر، وكانت قد استقبلت العام الجديد في حفل مع ناصيف زيتون، وتمنت له النجاح والتوفيق، وأشارت إلى أن لديه الكفاءة التامة التي أهلته لأن يفرض نفسه على الجمهور.