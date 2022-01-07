يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد إلى قطر اليوم للانخراط في معسكر تدريبي يمثل القسم الأخير من خطة الإعداد استعدادا لمنافسات بطولة آسيا (تصفيات كأس العالم پولندا ـ السويد 2023) والتي تستضيفها الدمام من 16 الى 31 يناير الجاري وتضم مجموعة الأزرق كلا من سنغافورة، وكوريا الجنوبية والأردن.



من جانبه، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس أن الروح العالية لتحقيق الانجاز تعطي دافعا كبيرا للاعبين للوصول الى الأهداف المنشودة، مضيفا أننا رأينا تطورا فنيا في المستوى العام للاعبين فنيا وتكتيكيا، حيث إن الجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش وضع التكتيك والخطط المناسبة لتحقيق المطلوب ميدانيا.



وأضاف أن لدينا شبابا ونجوما واعدين قادرون على حمل راية المنتخب ورفع اسم وعلم الكويت في المحافل الدولية المختلفة.



وفي السياق ذاته، يقترب المصابون في التشكيلة وهم خالد الغربللي، ومحمد عامر، وعلي صفر وسيف العدواني من الحصول على الضوء الأخضر للعودة إلى صفوف الفريق والمشاركة في البطولة حيث إن عملية الشفاء في مراحلها الأخيرة وقد شاركوا في التدريب الأخير مساء أول من أمس على صالة الشهيد.



بدوره، أكد اخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب جيرارد باول أن اللاعبين التزموا ببرنامج العلاج التأهلي وفي الوقت الحالي هم يخضعون لمزيد من الاعداد والتدريب الميداني تمهيدا لعودتهم الى المشاركة الفعلية.