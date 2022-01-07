تقيم لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي اليوم الجمعة، سباق الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات المائية للموسم 2022 (سباق القدرة والتحمل)، وذلك بدءا من الساعة 1 ظهرا في المنطقة الساحلية المقابلة للجزيرة الخضراء قرب أبراج الكويت. وذكر رئيس اللجنة حسين دشتي أن السباق سيقام تحت مظلة لوائح ونظم الاتحاد الدولي، وسيشتمل على 3 فئات وهم: فئة الجالس للمحترفين، فئة الجالس ستوك للمبتدئين الذين لم تسبق لهم المشاركة في بطولات خارجية، وفئة الواقف للبراعم، وان الدعوة مفتوحة للجمهور بشكل عام ومحبي سباقات الدراجات المائية لحضور السباق الذي ستمتد فعالياته حتى مراسم التتويج التي ستقام الساعة 3.30. وجدد إشادته بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب ما أبدته شركة المشروعات السياحية من تعاون كبير في استضافته.